5 dingen die leuk zijn aan Threads

Het social medium Threads heeft 175 miljoen (!) gebruikers en dat is een flink aantal. Zeker voor een app die in principe na-aapt wat we al jaren kennen van X (Twitter). Wat zorgt er toch voor dat Threads zo’n succesverhaal is geworden? Waarschijnlijk ligt dat aan deze vijf dingen.

1.De koppeling met Instagram

Niet iedereen is altijd even happig op het web van apps dat in handen is van Meta, maar juist het feit dat er zo’n koppeling is tussen Instagram en Threads maakt het zo populair. Het is leuk dat die link er is, want je hoeft ten eerste niet weer een apart account te maken en ten tweede kun je meteen je contacten uit Insta vinden binnen Threads. Het is gewoon heel erg handig en kost geen moeite: een Threads-account is dus snel gemaakt, want het is niet eens echt een heel apart account (tenzij je dat wel wil, want sinds Threads in Europa actief is, merken we dat Instagram niet meer verplicht is). Je kunt overigens zelfs je Threads-posts laten doorplaatsen op de Gram.

2. 500 tekens is de max

Waar de maximale hoeveelheid tekens in een post op X 280 stuks is, daar heeft Threads 500 tekens als max. Het fijne is dat je weet dat je niet een heel verhaal hoeft te lezen, maar dat er wel genoeg ruimte is om in ieder geval iets meer te vertellen dan het in allemaal aparte posts te hoeven opknippen (een draadje is leuk, maar dit is beter). In veel gevallen is 500 tekens ook echt wel de ‘sweet spot’ en kun je er precies genoeg in kwijt. Hetzelfde geldt voor de video’s: die mogen maximaal 5 minuten lang zijn.

Threads hits 175 million users after a year https://t.co/1Cv4Hl7hK6 — The Verge (@verge) July 3, 2024

3. Meer controle over wie met je praat

Wil je geen nare reacties lezen waarin je wordt beledigd, dan kun je diverse woorden toevoegen in een soort verboden woorden-lijst, waardoor je comments met die woorden erin niet te zien krijgt. Ook kun je zelf bepalen wie je kan mentionen en wie op je kan antwoorden. Het is misschien niet per se heel leuk, maar het maakt het gebruiken van social media wel een stuk leuker als je bepaalde narigheid kunt uitbannen.

4. Het is compatibel met ActivityPub

Met al die social media zou het fijn zijn om het wat meer op één plek bij elkaar te laten komen en dat kan dankzij het protocol ActivityPub. Hiermee kun je onder andere berichten uit Mastodon lezen in Threads en andersom. Het idee is dat je straks dus niet per se de Threads-app nodig hebt om wel dingen op dat platform te plaatsen. Er moeten nog wel wat meer social media bijkomen wat ons betreft, maar Threads en Mastodon zijn een goed begin.

Meta's Threads hits 175 million users after a yearhttps://t.co/ivHgcpGUoB pic.twitter.com/IHIU0uo3jA — Egline Samoei (@Egline_Samoei) July 3, 2024

5. Een heel prettige feed

Een belangrijke factor binnen social media is hoe de feed eruitziet. Threads biedt een mooie mix van berichten van bekenden en mensen die je misschien wel kunt waarderen, maar nog niet volgt. Hierbij volgt het Instagram, want dat heeft ook een feed die zo is opgebouwd. Veel mensen zijn daar erg over te spreken en wij ook.