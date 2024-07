Deze Week Viral: rockversies van popnummers, Vierdaagse malaise en meer

Het was een bijzondere week met het vreemde weer dat festival Dominator nogal in het water liet vallen, maar ook met de Nijmeegse Vierdaagse die voor grote feesten en blaren zorgde en meer. Welkom in de Deze Week Viral.

Huilen op de Nijmeegse Vierdaagse

Ze was net te laat om nog mee te kunnen doen aan de Nijmeegse Vierdaagse, maar haar tranen gingen vervolgens het hele land door. De kijkers zijn er verdeeld over: is de organisatie nu echt te streng, of had de vrouw in kwestie beter kunnen anticiperen? Het in ieder geval interessant om te zien dat ze eerst blij is, dan boos wordt en dan gewoon in huilen uitbarst. Heel moeilijk, en dat allemaal om een scanner. Ze heeft de vierdaagse overigens wel gelopen, maar onofficieel en dus zonder het kruis.

Rockversies van popnummers

Een andere trend die we veel tegenkomen op social media is mensen die popnummers op een rock-achtige manier brengen. Bijvoorbeeld Usher precies zoals Metallica en Shaggy door Disturbed. Genieten!

Melania Trump denkt er het hare van

Toen Kid Rock tijdens de Republican National Convention optrad, was Trumps vrouw Melania ook van de partij. Haar hoofd spreekt echter boekdelen: ze lijkt geen enorme fan van de rocker.

I love Melania’s reaction to Kid Rock 😂🙌🏻 pic.twitter.com/5NuE5fcnT8 — Marly (@Marly_USA) July 20, 2024

Kliko gestolen

Het gebeurt regelmatig dat Kliko’s worden gestolen omdat mensen ze schijnen te gebruiken voor drugslabs. Dat blijkt echter niet de enige reden dat de containers verdwijnen…

Ik kwam vandaag thuis en de kliko bleek verdwenen. Maar ik weet nu dat @GemeenteEde gewoon grondig afval ophaalt.. pic.twitter.com/ntvEwyuEti — Mark Brouwer (@markbrouwer2010) July 12, 2024

Ver gaan met tattoos

Veel mensen denken dat als je eenmaal met tattoos begint, je binnen de kortste keren helemaal zwartblauw bent van de inkt. Dat valt echter best mee. Meestal dan. Deze man ging in slechts vier jaar tijd van een paar tattoos naar een nogal verregaand kunstobject.

50 Cent gaat lekker met Trump

Get rich or die Trying is een album van 50 Cent. Een album dat een beroemde cover heeft waarin je ziet dat er op Fiddy is proberen te schieten (iets wat ook in het echt is gebeurd). Ideaal dus als voorbeeld nu Trump is beschoten. 50 Cent trad op met zijn oude albumcover op de achtergrond, maar dan een ander hoofd erop.

Natte voeten

Op festivals was het dit weekend een drama: harde regen zorgde er onder andere voor dat Dominator niet echt lekker slapen was.