Onderzoek bewijst: je ontkomt niet aan de negatieve kanten van sociale media

Sociale media zorgen voor veel verbinding en gezelligheid, maar er is ook wel degelijk grote problematiek die erbij komt kijken. Mensen die elkaar juist online pesten, algoritmes waardoor je in een hele tunnel raakt met alleen maar eenzelfde naar onderwerp en iedereen wil er beroemd op worden, maar het is maar aan een paar mensen gegund. Het is niet de meest gezonde plek van het internet en dat zal niet snel veranderen.

Onderzoek naar social media

Er worden wel wat aanpassingen gedaan en pogingen om sociale media gezonder, leuker en prettiger te maken, maar die blijken helemaal niet te helpen. Dit blijkt uit een onderzoek over sociale media. En je kunt daar natuurlijk het algoritme de schuld van geven, of de feeds die alleen maar om populariteit draaien, maar dat is toch niet de oorzaak. Dat zijn gevolgen, gevolgen van iets wat structureel is doorgevoerd in elk social medium, zo stelt het onderzoek, dat is uitgevoerd door Petter Törnberg en Maik Larooij van de Universiteit van Amsterdam.

Ze waren nieuwsgierig naar welke mechanismen er bestaan die dit soort slechte aspecten aan sociale media veroorzaken, zoals die tunnelvisie die mensen krijgen. De onderzoekers besloten hiervoor agent-gebaseerde modelen te gebruiken met large language models om zo AI-personen te maken die social media-gedrag vertoonden. Wat blijkt? Er hoeft helemaal geen algoritme aan te pas te komen, het model heeft geen invloed nodig: ook al is het zo groen als gras en zo onschuldig als het maar kan, de dynamieken die sociale media zo negatief maken komen voort uit sociale media zelf.