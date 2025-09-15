Snapchat komt met Snap OS 2.0 met nieuwe functies voor Lenses

Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft Snap OS 2.0 aangekondigd. Het zijn veranderingen aan het besturingssysteem van de AR-brillen die het bedrijf maakt. Dat is niet zomaar: het bedrijf maakt zich op voor de lancering van Specs. Specs zijn de nieuwe AR-bril van het merk die in 2026 komt.

Spectacles’ besturingssysteem

Recent waren we bij Snapchat om de Spectacles te proberen, dat wordt gezien als de voorloper van de Specs. Snap OS 2.0 maakt het besturingssysteem van de brillen heel anders. Zo is de interface vernieuwd, maar krijgen Lenses bijvoorbeeld nieuwe functies waarmee je kunt browsen en contacten kunt onderhouden als je Spectacles draagt.

Snap OS is het besturingssysteem van de slimme brillen van Snap en wat het bedrijf ermee wil is vooral zorgen dat je op een natuurlijke manier met de wereld in contact komt via je handen en je stem. Zo is onder andere de browser vernieuwd, zodat je hem makkelijker kunt gebruiken en hij bovendien sneller is. Ook zou het energieverbruik verminderd zijn, is er een nieuw startscherm met bladwijzers en kun je met de vernieuwde werkbalk makkelijk typen of zeggen naar welke website je wil gaan. Ook is het mogelijk om venstergroottes aan te passen. Er is ook ondersteuning voor WebXR aanwezig.