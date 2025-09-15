Snapchat komt met Snap OS 2.0 met nieuwe functies voor Lenses

By: Laura Jenny
Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft Snap OS 2.0 aangekondigd. Het zijn veranderingen aan het besturingssysteem van de AR-brillen die het bedrijf maakt. Dat is niet zomaar: het bedrijf maakt zich op voor de lancering van Specs. Specs zijn de nieuwe AR-bril van het merk die in 2026 komt.
Recent waren we bij Snapchat om de Spectacles te proberen, dat wordt gezien als de voorloper van de Specs. Snap OS 2.0 maakt het besturingssysteem van de brillen heel anders. Zo is de interface vernieuwd, maar krijgen Lenses bijvoorbeeld nieuwe functies waarmee je kunt browsen en contacten kunt onderhouden als je Spectacles draagt.
Snap OS is het besturingssysteem van de slimme brillen van Snap en wat het bedrijf ermee wil is vooral zorgen dat je op een natuurlijke manier met de wereld in contact komt via je handen en je stem. Zo is onder andere de browser vernieuwd, zodat je hem makkelijker kunt gebruiken en hij bovendien sneller is. Ook zou het energieverbruik verminderd zijn, is er een nieuw startscherm met bladwijzers en kun je met de vernieuwde werkbalk makkelijk typen of zeggen naar welke website je wil gaan. Ook is het mogelijk om venstergroottes aan te passen. Er is ook ondersteuning voor WebXR aanwezig.
Snap introduceert een nieuwe Spotlight Lens waarmee je telefoonvrije, grootschalige ervaringen kunt projecteren in de echte wereld. Het idee is dat je dan bijvoorbeeld de was kunt opvouwen terwijl je een YouTube-video kijkt, zonder dat je je was niet meer kunt zien. Je kunt Spotlight op één plek vastzetten of met je mee laten bewegen. Snap introduceert ook een nieuwe Gallery Lens waarmee je je Spectacles-opnames kunt bekijken. Even video’s terugkijken, inzoomen op een foto om iets in detail te zien en favorieten selecteren.
Met de ‘Travel Mode’ stabiliseert je AR-content als je onderweg bent in een vliegtuig, auto of trein. Locatiegebonden ervaringen worden echter ook belangrijker, zodat standbeelden en musea tot leven worden gebracht. Verder geeft Snap nog een paar tips voor populaire Lenses op Spectacles: SightCraft van Enklu, NavigatAR van Utopia Labs en Pool Assist van Studio ANRK, maar ook Finger Paint, Chess en Imagine Together. Dansspel Synth Riders is bovendin binnenkort beschikbaar op Spectacles. Er werken honderden ontwikkelaars aan Lenses voor Spectacles, waaronder in Nederland.
Het is nu vooral wachten tot Specs in 2026 uitkomen, dat is de nieuwe bril van Snap die aanzienlijk meer moet kunnen dan de Spectacles die we kennen.
