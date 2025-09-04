04.09.2025
Social Media

Instagram komt eindelijk naar iPad

By: Jeroen de Hooge

BlogSocial Media

Goed nieuws voor alle iPad-gebruikers: Instagram is nu eindelijk officieel beschikbaar voor iPad. De app werkt op alle iPads die draaien op iPadOS 15.1 of nieuwer, en is volledig geoptimaliseerd voor het grotere scherm.

Start in Reels en Stories

Wanneer je de app opent, beland je meteen in Reels, ideaal om entertainment op groot formaat te ontdekken. Bovenaan vind je de Stories, zodat je eenvoudig in contact blijft met de mensen die belangrijk voor je zijn.

Nieuwe “Volgend”-pagina

Speciaal voor iPad introduceert Instagram een Volgend-pagina met meerdere opties:

  • Alles: aanbevolen posts en Reels van accounts die je volgt
  • Vrienden: posts en Reels van accounts die jou terugvolgen
  • Meest recent: chronologische feed met de nieuwste berichten bovenaan

Hiermee bepaal je zelf hoe je de content van je favoriete accounts bekijkt.

Berichten en reacties makkelijker bereikbaar

Berichten zijn nu met één tik beschikbaar. Handig: je kunt je inbox bekijken terwijl je een gesprek volgt. Tijdens het kijken van een Reel kun je reacties uitklappen zonder dat de video wordt onderbroken.

Speciaal ontworpen voor iPad

Instagram voor iPad maakt optimaal gebruik van het grotere scherm en iPadOS-functies:

  • ondersteuning voor multitasking en meerdere vensters,
  • volledig scherm in zowel portret- als landschapsmodus,
  • ondersteuning voor toetsenbord, trackpad en Apple Pencil.

Beschikbaarheid

Instagram voor iPad is wereldwijd beschikbaar en gratis te downloaden via de App Store.

Activity 16_9 kopie
Social Media
01.09.2025

Meta beteugelt zijn chatbots die flirtten met kinderen

Ook in Facebook zijn er AI-chatbots aanwezig, maar die blijken zich niet altijd te gedragen. Meta heeft ze nu...
Social Media
30.08.2025

TikTok wordt meer als WhatsApp met onder andere spraakberichten

TikTok komt dit weekend met een grote verrassing, namelijk grote upgrades aan zijn Direct Message-systeem. Bijvoorbeeld...
Social Media
29.08.2025

Threads wordt beter voor mensen die lang van stof zijn

Het is eigenlijk best gek dat de app Threads geen lange berichten toestaat, gezien het discussie-achtige dna van het...
Jeroen de Hooge
Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Voornamelijk als digital content creator. En dan voor alle titels van The Blogidea Factory. Liefhebber van advertising,...

Share this post