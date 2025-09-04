Instagram komt eindelijk naar iPad

By: Jeroen de Hooge
Goed nieuws voor alle iPad-gebruikers: Instagram is nu eindelijk officieel beschikbaar voor iPad. De app werkt op alle iPads die draaien op iPadOS 15.1 of nieuwer, en is volledig geoptimaliseerd voor het grotere scherm.
Wanneer je de app opent, beland je meteen in Reels, ideaal om entertainment op groot formaat te ontdekken. Bovenaan vind je de Stories, zodat je eenvoudig in contact blijft met de mensen die belangrijk voor je zijn.
Speciaal voor iPad introduceert Instagram een Volgend-pagina met meerdere opties:
Hiermee bepaal je zelf hoe je de content van je favoriete accounts bekijkt.
Berichten zijn nu met één tik beschikbaar. Handig: je kunt je inbox bekijken terwijl je een gesprek volgt. Tijdens het kijken van een Reel kun je reacties uitklappen zonder dat de video wordt onderbroken.
Instagram voor iPad maakt optimaal gebruik van het grotere scherm en iPadOS-functies:
Instagram voor iPad is wereldwijd beschikbaar en gratis te downloaden via de App Store.
