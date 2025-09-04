Instagram komt eindelijk naar iPad

Goed nieuws voor alle iPad-gebruikers: Instagram is nu eindelijk officieel beschikbaar voor iPad. De app werkt op alle iPads die draaien op iPadOS 15.1 of nieuwer, en is volledig geoptimaliseerd voor het grotere scherm.

Start in Reels en Stories

Wanneer je de app opent, beland je meteen in Reels, ideaal om entertainment op groot formaat te ontdekken. Bovenaan vind je de Stories, zodat je eenvoudig in contact blijft met de mensen die belangrijk voor je zijn.

Nieuwe “Volgend”-pagina

Speciaal voor iPad introduceert Instagram een Volgend-pagina met meerdere opties:

Alles: aanbevolen posts en Reels van accounts die je volgt

Vrienden: posts en Reels van accounts die jou terugvolgen

Meest recent: chronologische feed met de nieuwste berichten bovenaan

Hiermee bepaal je zelf hoe je de content van je favoriete accounts bekijkt.

Berichten en reacties makkelijker bereikbaar

Berichten zijn nu met één tik beschikbaar. Handig: je kunt je inbox bekijken terwijl je een gesprek volgt. Tijdens het kijken van een Reel kun je reacties uitklappen zonder dat de video wordt onderbroken.

Speciaal ontworpen voor iPad

Instagram voor iPad maakt optimaal gebruik van het grotere scherm en iPadOS-functies:

ondersteuning voor multitasking en meerdere vensters,

volledig scherm in zowel portret- als landschapsmodus,

ondersteuning voor toetsenbord, trackpad en Apple Pencil.

Beschikbaarheid

Instagram voor iPad is wereldwijd beschikbaar en gratis te downloaden via de App Store.