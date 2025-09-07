Deze Week Viral: kattenfilmpjesfest, LEGO-record en meer

Een heel bijzondere hamburger, een festival met alleen maar kattenfilmpjes en meer in deze editie van Deze Week Viral.

Cat Video Fest

De bioscoopmaatschappij Kinepolis heeft een bijzonder evenement voor dierendag: Cat Video Fest. De beste kattenvideo’s van het jaar komen hier aan bod en dat dus ook nog op het witte doek. Het enige wat mist is een knorrende kat op schoot.