Deze Week Viral: kattenfilmpjesfest, LEGO-record en meer

By: Laura Jenny
Een heel bijzondere hamburger, een festival met alleen maar kattenfilmpjes en meer in deze editie van Deze Week Viral.
De bioscoopmaatschappij Kinepolis heeft een bijzonder evenement voor dierendag: Cat Video Fest. De beste kattenvideo’s van het jaar komen hier aan bod en dat dus ook nog op het witte doek. Het enige wat mist is een knorrende kat op schoot.
De Formule 1 in Nederland zit er weer op: volgend jaar is de laatste F1-race die voorlopig in ons land plaatsvindt. LEGO maakte zo’n toffe video over de Formule 1, dat we die onder het mom van nagenieten alsnog met je delen: erg schattig.
Nog meer viral nieuws over LEGO: Gabrielle Wall uit Nieuw-Zeeland is een heldin. Ze sprintte zo op blote voeten 100 meter lang op LEGO-steentjes. Zo pijnlijk, alleen ernaar kijken voelt al onaangenaam. Maar ze heeft het wel gered: gefeliciteerd, tijd voor een voetenbadje.
De Belische politie beleefde een enigszins genant moment, hoewel we denken dat iedereen wel een foutje kan maken, is het niet zo handig om in een grote achtervolging allemaal uit de auto te stappen en hem niet op de handrem te zetten: bam, politie Brugge viral.
@mariperez.u
El drama nos persigue a todas partes 😂😂😂 ni al otro lado del mundo pues
Het is hier steeds meer Amerika aan het worden: we vonden het ooit raar dat ze daar Snickers in de frituur gooien, maar inmiddels eten wij hamburgers met geen hamburgerbrood eromheen, maar Fries suikerbrood. Dit is waar je het kunt vinden:
@snackspert
Het land doorgaat een politieke crisis maar lieve mensen ik heb de oplossing, pak de trein of de auto richting het Friese Sneek en laat je daar verwennen door de smashburger op Fries suikerbrood van Snackpoort de Kolk want hemeltjelief, dit is nou echt wat ze bedoelen met foodporn. Het suikerbrood is getoast in mega veel boter waardoor het een knuffelzachte bun wordt, en dat past uitstekend bij het perfect gebakken vlees en de fijn gesmolten cheddar. Ook fijn dat er een beetje voor de Oklahoma-stijl is gegaan, oftewel lekker veel gebakken ui op de patty, met daarbovenop samuraisaus. Het is een burger in balans, al is het aantal calorieën waarschijnlijk niet zo. Maar ik denk dat je dit ooit gegeten wil hebben, want ik ben echt dolgelukkig nu. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ———————————— 📍: Snackpoort de Kolk, Sneek 📱: nvt 💰: 9 euro #snackspert #sneek #snits #sûkerbôle #suikerbrood
