Meta stopt met zijn Messenger-app op PC en Mac

Meta stopt met de Messenger-app op PC en Mac. De uit Facebook voortgekomen app, die op telefoons zelfs verplicht werd gemaakt om berichten te kunnen lezen, wordt op computers uitgefaseerd.
Vanaf 15 december werkt de Messenger-app niet langer op je Apple- of Windows-computer. Je kunt dan nog wel chatten binnen Facebook op je computer, maar dat kan dan alleen nog in de browser. De mensen die de app die verdwijnt nog gebruiken, krijgen hiervan een notificatie in de app. Ze krijgen nog 60 dagen de tijd en dan is het over en uit. Wil je je gesprekshistorie bewaren, dan moet je ‘secure storage’ aanzetten voor het te laat is.
Gebruik je Messenger zonder Facebook-account, dan kun je straks zonder die app terecht op Messenger.com. Hoewel het voelt als het einde van een tijdperk, zijn deze apps lang niet zo oud als de optie binnen Facebook zelf. Deze apps hebben vijf jaar bestaan. Waarom Meta er nu mee stopt is onbekend, maar het is duidelijk dat het tijdperk waarin Messenger juist zoveel mogelijk van Facebook werd gescheiden voorbij is.
