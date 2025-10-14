14.10.2025
Instagram laat mensen onder de 18 jaar alleen kinderversie gebruiken

By: Laura Jenny

Instagram komt met een grote ommezwaai als het om tieners gaat. De gebruikersregels worden verscherpt en jongeren onder de achttien jaar mogen alleen nog de kinderversie van Instagram gebruiken. Dat betekent dat ze geen posts meer krijgen te zien waarin grof taalgebruik voorkomt, het roken van marihuana of risicovolle stunts.

Kinderversie van Instagram

Het gaat in de eerste instantie alleen om de Amerikaanse, Britse, Canadese en Australische versie, maar het komt uiteindelijk ook naar Europa. Meta wil Instagram de PG-13-rating geven die we kennen van films, zoals wij hebben met kijkwijzer. Ouders die het liever nog strenger willen, kunnen daar ook voor kiezen, net als voor het rapporteren van content die ze niet geschikt achten voor hun kinderen.

In Nederland bestaan al tieneraccounts op Instagam, maar die zijn voor kinderen van 13 tot 16 jaar. Hierbij kunnen ouders bijvoorbeeld tijdslimieten instellen, maar ook slaapmodi instellen en content tegenhouden die met drank, drugs en seks te maken heeft, net als geweld.

Dat wordt straks dus strenger, maar het schijnt pas 2026 te zijn dat we deze nieuwe regels voor Instagram in Europa krijgen.

