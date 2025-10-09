Gekke video’s van politici op sociale media gaan toenemen: dit is waarom

Ben je op social media al posts over de politieke verkiezingen van 29 oktober tegengekomen? Dat moet haast wel. De vraag is alleen: als het in advertentievorm is, dan kan het zijn dat politici in overtreding zijn: in ieder geval na vrijdag, want dan treedt de TTPA in werking.

Politici op sociale media

In Lubach kunnen ze dan de hele geschiedenis van het politieke debat op een rij zetten: maakt dat debat echt nog zoveel uit nu we allemaal vooral met ons hoofd in onze telefoon zitten, in plaats van in de televisie? Natuurlijk is het debat nog steeds interessant om te kijken, zeker omdat je de politici op social media niet zozeer met elkaar bezig ziet, maar vooral met zichzelf. Toch is sociale media wel ook een plek waar het allemaal gebeurt. Maar daarbij moeten politici vanaf aankomende vrijdag wel extra opletten.

De TTPA-verordening is een Europese verordening: het staat voor Transparancy and targeting of political advertising. Het is heel toevallig dat het vlak voor onze verkiezingen van kracht gaat, maar er zijn meer dingen die zo vlak voor de verkiezingen nog plaatsvinden op sociale media, zoals het veranderen van de Instagram-tijdlijn (al was dat vooral met dank aan Bits of Freedom). Wat de verordening TTPA inhoudt is dat politieke partijen niet langer gevoelige, persoonlijke gegevens mogen gebruiken bij het benaderen van kiezers.