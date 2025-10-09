Gekke video’s van politici op sociale media gaan toenemen: dit is waarom

By: Laura Jenny
Ben je op social media al posts over de politieke verkiezingen van 29 oktober tegengekomen? Dat moet haast wel. De vraag is alleen: als het in advertentievorm is, dan kan het zijn dat politici in overtreding zijn: in ieder geval na vrijdag, want dan treedt de TTPA in werking.
In Lubach kunnen ze dan de hele geschiedenis van het politieke debat op een rij zetten: maakt dat debat echt nog zoveel uit nu we allemaal vooral met ons hoofd in onze telefoon zitten, in plaats van in de televisie? Natuurlijk is het debat nog steeds interessant om te kijken, zeker omdat je de politici op social media niet zozeer met elkaar bezig ziet, maar vooral met zichzelf. Toch is sociale media wel ook een plek waar het allemaal gebeurt. Maar daarbij moeten politici vanaf aankomende vrijdag wel extra opletten.
De TTPA-verordening is een Europese verordening: het staat voor Transparancy and targeting of political advertising. Het is heel toevallig dat het vlak voor onze verkiezingen van kracht gaat, maar er zijn meer dingen die zo vlak voor de verkiezingen nog plaatsvinden op sociale media, zoals het veranderen van de Instagram-tijdlijn (al was dat vooral met dank aan Bits of Freedom). Wat de verordening TTPA inhoudt is dat politieke partijen niet langer gevoelige, persoonlijke gegevens mogen gebruiken bij het benaderen van kiezers.
Klinkt vaag, maar het heeft grote gevolgen. Google en Meta hebben aangegeven dat ze politieke advertenties nu volledig gaan weren van hun platforms. Daarin is het niet de trendsetter: op TikTok was het al verboden. Natuurlijk mogen politici wel aanwezig zijn op sociale media, maar als ze bijvoorbeeld heel gericht willen adverteren zodat ze vaker bij jou voorbijkomen in je tijdlijn, dan kan dat niet meer.
En dat kan nog wel eens gevolgen hebben voor hoe politici zich gedragen op sociale media. Sommige spotjes op tv in de zendtijd politieke partijen gaan al heel ver, maar op sociale media zullen politici nog meer dan ooit hun best gaan doen om viral te gaan. Sommige politici die waren al ‘goed’ bezig op dat gebied, maar ook de minder uitbundige lijsttrekkers zullen nu toch echt aan de bak moeten om maar zoveel mogelijk views te krijgen. En ja, dat doe je niet als je met je pak aan achter je bureau blijft zitten.
Kortom, het wordt de komende tijd smullen op sociale media, al moet je je altijd blijven bedenken dat AI-video’s tegenwoordig levensecht zijn en dat het niet de eerste keer zou zijn dat politieke verkiezingen worden beïnvloedt door nepvideo’s en propoganda die door de algoritmes van sociale media worden gepusht.
