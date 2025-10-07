Taylor Swift lanceert nieuwe Instagram-functie: Add Yours Clips

Anderen inspireren om mee te doen

Het is dus niet helemaal een volledig nieuwe mogelijkheid in die zin dat Add Yours al bestond, maar het kan wel een wereld van verschil maken. Het brengt Instagram bovendien weer wat dichterbij TikTok, dat met zijn Duets en andere mogelijkheden al veel langer mensen inspireert om de content van anderen toe te voegen aan hun eigen posts. Al zou je het ook een soort retweet kunnen noemen, waarbij je de content van een ander gebruikt als basis voor jouw post. Met hier dus als extra dat het juist bedoeld is om anderen te laten reageren met hun content.

We kunnen er ook wel een aantal toepassingen voor bedenken. Stel dat bijvoorbeeld een clip van een breakdancend persoon volledig viral gaat: dan kun je nu dus die video aan je post toevoegen, waarin je het dansje nadoet, maar ook meteen anderen ‘vraagt’ om hetzelfde te doen in hun Stories. Het klinkt als een goed idee van Meta om dit toe te voegen aan Instagram, al kan het ook gebruik worden om mensen online te pesten: er gaan immers genoeg video’s rond op het internet die anderen juist belachelijk maken.

Swift gebruikt het weer heel anders, natuurlijk om haar nieuwe album te promoten. The Life of a Showgirls glitteroranje is hierbij de inzet. Slim van Meta om de zangeres in te zetten, zeker op dit moment, waarbij haar miljoenen fans ongetwijfeld meteen gaan meedoen: wat Swift aanraakt verandert immers altijd in goud. Of glitterend oranje, in dit geval. Je vindt de nieuwe functie straks onder Multimedia wanneer je een Story maakt.