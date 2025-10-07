Taylor Swift lanceert nieuwe Instagram-functie: Add Yours Clips

By: Laura Jenny
Er is iets nieuws toegevoegd aan Instagram, namelijk Add Yours Clips. Hiermee kun je binnen Stories een sticker toevoegen waarmee je op een Story van een ander kunt reageren met een video.
Ze is de vrouw van de week: Taylor Swift harkte vrijdag al een nieuw record op Spotify binnen. De meest gestreamde artiest aller tijden lanceerde haar nieuwe album en dat was meteen het meest gestreamde album in een dag (van 2025). Meta liet de popprinses bovendien een nieuwe mogelijkheid op Instagram lanceren: Add Yours Clips.
Het klinkt alsof Meta een fout maakt, maar het komt omdat het van de bestaande ‘Add Yours’-stickers komt, die waarmee creators volgers kunnen inspireren om exact hetzelfde te doen. Dat werkt normaal alleen met foto’s, maar dat gaat nu dus ook werken met bewegend beeld. De audio en de tekst van de creator blijft bovendien bewaard in die clip.
Het is dus niet helemaal een volledig nieuwe mogelijkheid in die zin dat Add Yours al bestond, maar het kan wel een wereld van verschil maken. Het brengt Instagram bovendien weer wat dichterbij TikTok, dat met zijn Duets en andere mogelijkheden al veel langer mensen inspireert om de content van anderen toe te voegen aan hun eigen posts. Al zou je het ook een soort retweet kunnen noemen, waarbij je de content van een ander gebruikt als basis voor jouw post. Met hier dus als extra dat het juist bedoeld is om anderen te laten reageren met hun content.
We kunnen er ook wel een aantal toepassingen voor bedenken. Stel dat bijvoorbeeld een clip van een breakdancend persoon volledig viral gaat: dan kun je nu dus die video aan je post toevoegen, waarin je het dansje nadoet, maar ook meteen anderen ‘vraagt’ om hetzelfde te doen in hun Stories. Het klinkt als een goed idee van Meta om dit toe te voegen aan Instagram, al kan het ook gebruik worden om mensen online te pesten: er gaan immers genoeg video’s rond op het internet die anderen juist belachelijk maken.
Swift gebruikt het weer heel anders, natuurlijk om haar nieuwe album te promoten. The Life of a Showgirls glitteroranje is hierbij de inzet. Slim van Meta om de zangeres in te zetten, zeker op dit moment, waarbij haar miljoenen fans ongetwijfeld meteen gaan meedoen: wat Swift aanraakt verandert immers altijd in goud. Of glitterend oranje, in dit geval. Je vindt de nieuwe functie straks onder Multimedia wanneer je een Story maakt.
