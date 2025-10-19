Facebook laat zijn AI door je galerij snuffelen als je dat wil

By: Laura Jenny
Meta heeft in Amerika en Canada een nieuwe knop gelanceerd binnen Facebook. Een knop waarmee je AI door je fotogalerij kunt laten kijken. Het idee is dat de AI je gaat vertellen welke foto’s dan het delen waard zijn. Je geeft Meta AI dus wel toegang tot je hele fotogalerij op je telefoon (dus niet wat je al eerder op Facebook hebt gedeeld).
Het is overduidelijk een mogelijkheid die niet standaard aanstaat: je kunt aangeven dat je het oke vindt en dan kan de AI door je galerij heengaan wanneer je op de knop drukt. De AI zoekt dus naar mooie foto’s tussen je screenshots en je willekeurige foto’s. Hij raadt dan een aantal foto’s aan en je kunt die foto’s dan opslaan voor later of meteen delen, inclusief de visuele aanpassingen die de AI ook nog voorstelt.
Houd er wel rekening mee dat deze functie je foto’s in de cloud van Meta zet, want we weten inmiddels dat Meta -tenzij je bezwaar maakt- al je geposte foto’s mag gebruiken voor AI-training. Meta heeft bij de test van deze nieuwe functie gezegd dat het je ongepubliceerde foto’s niet gebruikt om zijn AI te trainen. Het is echter onduidelijk of dat ook geldt voor deze functie nu hij uit is. Het moet haast wel dat het zijn AI er niet mee traint, want dan zouden waarschijnlijk weinig mensen de functie durven te gebruiken. Maar het is dus niet 100 procent duidelijk op het moment van schrijven.
Meta zegt tegen TheVerge: “Dit betekent dat mediamateriaal uit de camerarol dat door deze functie wordt geüpload om suggesties te doen, niet zal worden gebruikt om AI bij Meta te verbeteren. Alleen als je de suggesties bewerkt met onze AI-tools of die suggesties publiceert op Facebook, kunnen er verbeteringen aan AI bij Meta worden doorgevoerd.” Meta bewaart je foto’s in de cloud en Meta AI kijkt er wel naar maar het stelt dat het op dit moment geen afbeeldingen gebruikt om zijn kunstmatige intelligentie te trainen. Ook zegt het dat het je foto’s niet gebruikt om persoonlijke advertenties te sturen. De data wordt niet langer dan 30 dagen bewaard.
Het is de vraag of het klopt: Meta heeft ook stiekem al zijn AI-modellen getraind op je openbare foto’s sinds 2007. Niet 2017: 2007. Mocht deze functie dus naar Nederland komen, als de EU het überhaupt toelaat, dan is het verstandig om wel rekening te houden met het feit dat Meta wel zegt dat het nu zijn AI niet traint op jouw ongeposte foto’s, maar dat dat ook wel eens anders kan uitpakken. Dat gezegd hebbend kan het een heel leuke functie zijn voor wie zijn fotografie wil verbeteren: AI laat immers wel zien welke foto’s interessant zijn en wat er beter aan kan.
Vanaf 15 december werkt de Messenger-app niet langer op je Apple- of Windows-computer.
Social medium Threads heeft nu de mogelijkheid om groepsgesprekken te voeren. Het is niet zo groot als groepsgesprekken...
De gebruikersregels worden verscherpt en jongeren onder de achttien jaar mogen alleen nog de kinderversie van Instagram...