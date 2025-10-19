Facebook laat zijn AI door je galerij snuffelen als je dat wil

Meta heeft in Amerika en Canada een nieuwe knop gelanceerd binnen Facebook. Een knop waarmee je AI door je fotogalerij kunt laten kijken. Het idee is dat de AI je gaat vertellen welke foto’s dan het delen waard zijn. Je geeft Meta AI dus wel toegang tot je hele fotogalerij op je telefoon (dus niet wat je al eerder op Facebook hebt gedeeld).

AI die door je fotogalerij gaat

Het is overduidelijk een mogelijkheid die niet standaard aanstaat: je kunt aangeven dat je het oke vindt en dan kan de AI door je galerij heengaan wanneer je op de knop drukt. De AI zoekt dus naar mooie foto’s tussen je screenshots en je willekeurige foto’s. Hij raadt dan een aantal foto’s aan en je kunt die foto’s dan opslaan voor later of meteen delen, inclusief de visuele aanpassingen die de AI ook nog voorstelt.

Houd er wel rekening mee dat deze functie je foto’s in de cloud van Meta zet, want we weten inmiddels dat Meta -tenzij je bezwaar maakt- al je geposte foto’s mag gebruiken voor AI-training. Meta heeft bij de test van deze nieuwe functie gezegd dat het je ongepubliceerde foto’s niet gebruikt om zijn AI te trainen. Het is echter onduidelijk of dat ook geldt voor deze functie nu hij uit is. Het moet haast wel dat het zijn AI er niet mee traint, want dan zouden waarschijnlijk weinig mensen de functie durven te gebruiken. Maar het is dus niet 100 procent duidelijk op het moment van schrijven.