Snapchat Spectacles nu ook beschikbaar voor Nederlandse developers

De nieuwe Snapchat Spectacles van vanaf nu ook beschikbaar voor Nederlandse ontwikkelaars. Via het Spectacles Developer Program is het voor ontwikkelaars mogelijk om Spectacles te ontvangen en zelf aan de slag te gaan met het bouwen en delen van speciale AR-lenzen. Met de uitbreiding van dit programma is Nederland nu een van de zes landen buiten de VS waar Spectacles beschikbaar is.

Snap-community

Met de wereld als hun canvas hebben ontwikkelaars eindeloze mogelijkheden om de Snap-community te helpen leren, spelen en werken. Sinds de lancering van Spectacles zijn er al indrukwekkende lenzen ontwikkeld die hier aan bijdragen. Zo kunnen voetballers de perfecte trap onder de knie krijgen dankzij de ‘Ball Game Lens’. Deze lens geeft voetballers feedback op hun pass-nauwkeurigheid, waardoor zij deze kunnen verbeteren.

Ook een persoonlijke instructeur en interactieve cursussen kunnen je helpen (beter) piano te leren spelen via de ‘Piano Tutor Lens’ van Spectacles. Een laatste voorbeeld van deze toepassing is de winnaar van Snaps ‘Lensathon 2024’: via de AR-lens leren mensen hoe ze met vertrouwen een epinefrine-injector (EpiPen) kunnen gebruiken.