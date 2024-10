Snapchat brengt zijn camerabril Spectacles ook in Nederland uit

Snapchat heeft besloten zijn nieuwe camerabril Spectacles ook in landen buiten de Verenigde Staten uit te brengen, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland. De bril is vooral gemaakt voor ontwikkelaars die augmented reality-filters creëren. Het is dus niet een commercieel beschikbare bril waar je straks allerlei mensen mee op straat ziet: daar is de bril ook wat te duur voor.

Spectacles

De bril wordt niet gekocht als losse gadget, maar als een abonnement van 110 euro per maand waarmee je als het ware toegang koopt tot de camerabril. De naam Spectacles is wat ons betreft dan ook wat onduidelijk: het bedrijf heeft vaker een camerabril uitgebracht genaamd Spectacles en die was wel voor het grote publiek. Plus, waarom kiest het toch niet voor de naam Snaptacles, dat is toch veel logischer?

De naamsverwarring daargelaten, is het dus ergens een beetje een teleurstelling dat niet iedereen er zomaar toegang toe heeft, die nieuwe bril. Tegelijkertijd bouwt deze bril waarschijnlijk wel op naar iets dat veel beter is: een betere Spectacles voor de hele wereld. En, er is ook een quick win: door ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven om goede augmented reality-ervaringen te maken, zul je dat op Snapchat waarschijnlijk wel snel terugzien in de vorm van toffe lenzen.