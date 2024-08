Deze Snapchat-lenzen zijn populair in Nederland

Snapchat is bekend van twee dingen: foto’s die na één keer kijken verdwijnen en de augmented reality-lenzen waardoor je op Tinder nooit zeker weet met wie je écht te maken hebt. En waarmee je de grootste lol kunt hebben met je vrienden, je kind(eren) of alleen. Snapchat maakt vandaag bekend welke lenzen het meest populair zijn in Nederland in 2024 en daar zitten leuke inzichten tussen.

AR-lenzen

AR-lenzen blijken ontzettend populair te zijn op Snapchat in Nederland. Waar het in andere landen meer als een soort WhatsApp wordt gebruikt, zie je dat we in Nederland Snapchat toch meer als een soort intiemere Instagram Stories gebruiken. En daar horen filters bij. Filters heten bij Snapchat lenzen en dankzij augmented reality krijg je bijvoorbeeld een gigantische tong uit je mond wanneer je deze opent en weet de technologie precies waar het je konijnenoren of dat aureool moet plaatsen. Het is indrukwekkende tech waarmee Snapchat al jaren furore maakt. We schreven niet voor niets al eerder over lekker zomerse lenzen op Snap.

Volgens Snapchat gebruikt 75 procent van de 5 miljoen (!) Snapchatters in Nederland gebruik van lenzen. Niet af en toe, maar dagelijks. Dat betekent dat 3,75 miljoen mensen in Nederland dagelijks een AR-lens gebruiken. Geen wonder dus dat er ook in Nederland veel bedrijven zijn die zich specialiseren in het maken van die lenzen. Dat doen ze niet zomaar uit zichzelf, maar vaak in opdrachten van bedrijven of de overheid. Of van Snapchat zelf. Leander Roet, Creative Strategy Lead bij Snapchat zegt erover. “Doordat we een app zijn voor je vrienden en familie, waar je echt jezelf kunt zijn en waar we ons comfortabel en blij voelen, leveren AR-campagnes ongekend sterke resultaten op. En dat is niet alleen weggelegd voor de happy few, merken van elke omvang kunnen AR integreren in hun marketingstrategie. Want met de ontwikkeling van technologie, wordt deze ook toegankelijker.”

Zelf een Snapchat-lens maken

Als je dan met je bedrijf een AR-lens wil laten maken, waar moet je dan aan denken? Je zou een van deze populaire lenzen als blauwdruk kunnen gebruiken voor een nieuw, creatief idee:

De keuze

Het is al een tijdje een ding: keuzes maken. Er zijn lenzen die je allemaal opties voorschotelen waarbij je dan via een soort beslisboom bij een conclusie uitkomt. McDonald’s kwam daar deze zomer mee: een knock-out-toernooi waarmee Snapchatters erachter komen wat helemaal bij ze past van de Mac, of Maccie, zoals het merk het zelf stelt. Voor het eerst is er ook een Friend Rank Lens, waarmee mensen rangschikken met welke vrienden zij die Maccie dan het liefst willen delen.