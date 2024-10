Snapchat zou geld belangrijker vinden dan afpersing van tieners

Afpersing van tieners

Snapchat zou zich heel bewust zijn van dit type afpersing op zijn platform, zelfs van de grootschaligheid ervan, maar kwam niet in actie. Althans, het keek wel wat het zou kosten om er iets tegen te doen, maar kwam tot de conclusie dat dat een te grote hap uit zijn inkomsten zou nemen, waarop het besloot niet in te grijpen. Het OM in New Mexico zegt dat de moderatie van al dit soort content ongeveer net zoveel zou kosten als het beheren van heel Snapchat. Er was zelfs één account meer dan 75 slachtoffers had gemaakt, waarvan maar liefst 75 mensen het wel hebben gemeld. Het account kon gewoon online blijven.

Nu is zo’n overweging misschien nog tot daaraan toe, als het inderdaad echt niet te financieren valt, maar dat Snapchat het beeld van sextortion op het platform minder ernstig zou schetsen dan het in werkelijkheid is, dat rekent justitie het bedrijf zwaar aan. Dit zou zijn om gebruikers en hun ouders niet bezorgd te maken. Snapchat zegt dat het juist heel veel doet om te zorgen dat iedereen de dienst gebruikt om te communiceren met hechte vrienden en dat het juist moeilijk wordt gemaakt voor vreemden om contact op te nemen, door het design van de app.

In ieder geval kan deze rechtszaak hopelijk op zijn minst als goede waarschuwing gelden voor gebruikers en hun ouders: sextortion komt ontzettend veel voor, juist omdat jongeren met hun nog niet volledig ontwikkelde brein niet goed kunnen beseffen wat de gevolgen van hun acties zijn. Ze zijn bovendien minder door de wol geverfd en gaan daardoor eerder mee in wat een ander zegt, zeker als ze denken dat diegene oprecht in ze geïnteresseerd is. Praat erover: met je kind, met je ouders, met je vrienden, ook als het je nog nooit is gebeurd: zo kun je met elkaar blijven checken of alles oke is en er niets in de achtergrond speelt op dit gebied.