Instagram is niet meer hetzelfde voor tieners

Ouders zijn de baas

Voor ouders van de tieners gaat er ook veel veranderen. Wil een tiener onder de 16 de instellingen aanpassen, dan is dat alleen mogelijk met toestemming van de ouders. Ouders krijgen ook meer inzicht in hoe hun kind het social medium gebruikt. Wat er wordt gezegd in de DM’s blijft geheim, maar met wie er de afgelopen 7 dagen zoal is gechat is wel zichtbaar. Ook kunnen ouders zien welke onderwerpen het zijn in posts kinderen te zien krijgen. Ouders kunnen Instagram volledig blokkeren of tijdslimieten instellen.

Meta schrijft: “We hebben Tieneraccounts ontwikkeld met ouders en tieners in gedachten. De nieuwe beveiligingen voor tieneraccounts zijn ontworpen om de grootste zorgen van ouders weg te nemen, zoals met wie hun tieners online praten, de inhoud die ze zien en of hun tijd goed wordt besteed.”

Grote veranderingen dus voor het Amerikaanse social medium, dat eigenlijk ook broodnodig is na alle commotie die de afgelopen jaren is ontstaan over tieners en de doomscrolling, de online pesterijen en de sextortion. Het is alleen de vraag of het niet te makkelijk is voor een tiener om een nieuw profiel te maken waarin het zegt 18+ te zijn: een schaduw-account waar ouders misschien niet van weten. Dat is iets om je als ouders bewust van te zijn, want tieners kunnen heel creatief zijn als ze iets maar graag genoeg willen.