Alles wat je moet weten over doomscrolling

Doomscrolling. Het klinkt onheilspellend en afhankelijk van wie je het vraagt is het dat ook. Doomscrolling is ongeveer wat er gebeurt als je eenmaal één kattenfilmpje kijkt op YouTube. Voor je het weet ben je uren verder en heb je zelfs een niche binnen kattenfilmpjes gevonden waar je blijkbaar graag naar kijkt. Nu kunnen we dat moeilijk doomscrolling noemen (dat is het ook niet), maar het idee is wel ongeveer hetzelfde. Alleen geldt voor doomscrolling dat hetgeen je opzoekt ook daadwerkelijk negatief is.

Op zoek naar corona-info Je zag het bijvoorbeeld veel in de coronalockdowns, mensen die urenlang bleven scrollen en zoeken naar alleen maar nog meer slecht nieuws. Over het coronavirus, over racisme (in het licht van onder andere de moord op George Floyd) en over gezondheid. Eigenlijk is doomscrollen vooral bewust op zoek gaan naar iets negatiefs. Het internet biedt op ongeveer alles ter wereld wel een negatieve invalshoek, dus dat is snel gefixt. Of het allemaal waar is wat je leest, dat is natuurlijk een tweede.

Doomscrolling Doomscrolling hoeft overigens niet per se te gaan over algemene zaken. In bepaalde mate zou je ook kunnen zeggen dat het volledige Facebookprofiel van je ex heel lang te bekijken, dat vol staat met gelukkige foto’s met zijn of haar nieuwe vriend(in), een soort doomscrolling is. Als je je er tenminste niet zo happy bij voelt. Het klinkt heel raar, maar als mensen zijn we natuurlijk gezien ook vaak meer aandachtig als het gaat om negatief nieuws. Dat is uiteindelijk waardoor toch veel mensen de Dansmarathon gingen kijken op SBS6, wat na 30 uur achter elkaar dansen eigenlijk al niet meer verantwoord was. Het is de reden dat er files vormen door kijkers naar de andere rijbaan. En het is waarom dramatische realitytelevisie waarin mensen constant ruzie hebben of naar een eiland gaan om hun partner te zien vreemdgaan zo populair is. Uiteindelijk zit het bij iedereen in mindere of meerdere mate in hun aard.

Check jezelf Bij de een is doomscrolling echt niet goed. Die voelt zich telkens een beetje meer doodgaan van binnen, maar een ander voelt zich er juist wat blijer door, omdat hij of zij bijvoorbeeld in een onderwerp is gedoken waar nog niet veel kennis van aanwezig was. Toch is het goed om er wel gedurende het scrollen bij stil te staan hoe je je voelt. Als de spanning te hoog oploopt of je merkt dat je down wordt, dan kun je beter even een pauze nemen. Het wordt vaak vergeleken met een fenomeen dat in de jaren ‘70 werd bedacht genaamd het mean world syndrome: de overtuiging hebben dat de wereld een gevaarlijkere plek is dan feitelijk het geval is. Het kwam juist in de jaren 70 op omdat toen steeds meer mensen een televisie hadden, iets wat een soort gateway was naar heftige beelden met geweld en allerlei slecht nieuws. Het internet is eigenlijk een stapje verder.

Oneindig doorscrollen Helemaal als websites zo in elkaar zitten dat je continu kunt doorscrollen en er steeds weer nieuwe informatie wordt geladen, dan ga je veel langer door dan wanneer je een artikel hebt gelezen en that’s it. Sites willen natuurlijk graag dat je zo lang mogelijk blijft, dus zien we continu scrollen steeds vaker voorkomen. Zelfs Google gaat het implementeren. De zoekresultaten op mobiel in de Verenigde Staten gaat eindeloos door. Je hoeft niet meer op de ‘see more’-knop te drukken of een paginanummer. Of dat mogelijkheid ook naar de rest van de wereld komt, is nog onbekend. Doomscrolling is niet per se heel slecht, maar het kan dus wel negatieve uitwerkingen op je hebben. Check regelmatig of je psychische staat negatief verandert door wat je op bijvoorbeeld social media doet, en besef ook goed hoe vaak je weer teruggaat naar die social media-apps of dat bepaalde onderwerp. En tot slot: neem niet alles wat je vindt aan voor de waarheid. Ook dat kan je helpen niet teveel in een negatieve spiraal te raken.

Fotocredits: Markusspiske