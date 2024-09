Snapchat test een versimpelde versie van de app en introduceert nieuwe AR-bril

Snapchat heeft tijdens zijn jaarlijkse Partner Summit meer verteld over de plannen van het social medium. Snapchat wordt door meer dan 850 miljoen mensen gebruikt. In meer dan 25 landen bereikt het drie op de vier 13-34-jarigen. Er is meer dan een verhaal over groei, want het platform heeft ook een versimpelde versie van de app in de maak.

Simpele versie van Snapchat

Die versimpelde versie wordt nu getest onder een handjevol Snapchatters over de wereld om de app te organiseren rondom communicatie, fotografie en entertainment. Er is de afgelopen jaren ontzettend veel bijgekomen qua mogelijkheden op het platform, maar dat maakt het soms ook wel erg druk. De versimpelde versie moet het wat makkelijker maken om Snapchat te gebruiken.

Er zijn ook nieuwe lenzen: een nieuwe AI-lens waarmee je kunt doen alsof je een oudje bent. Hij heet Grandparents en hij is voor iedereen beschikbaar. Snapchat voegt ook AI toe in Snapchat-herinneringen. Hierbij krijg je creatieve AI-bijschriften en -lenzen te zien in je herinneringen. Dat is alleen voor Snapchat+-abonnees. My AI, de ietwat omstreden chatbot van Snap is verbeterd: hij kan beter problemen oplossen en bijvoorbeeld parkeerborden begrijpen, menu’s in andere talen vertalen en planten identificeren.

Wil je je Bitmoji graag Snap-gele Crocs aantrekken? Dat kan binnenkort, want Bitmoji heeft nieuwe accessoires. Ook komt er een samenwerking met Prada en Miu Miu voor handtassen voor je Bitmoji.