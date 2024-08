Apple heeft nieuwe App Store-regels en appstudio’s zijn boos

Het gedoe rondom Apple en zijn App Store duurt voort. Het verrast met nieuwe App Store-regels die deze herfst van kracht zijn en daarmee haalt het de woede op zijn hals van verschillende appmakers.

Nieuwe appwinkel-regels

Helemaal een verrassing zou het niet moeten zijn: inhoudelijk wel, maar qua timing niet. Er zijn EU-regels die ingaan in de herfst en daarvoor moet Apple nog wat aanpassingen doen in de de winkel. Apple doet wat het wordt gevraagd van de EU-regels: het moet de appwinkel meer openstellen voor appmakers als het gaat om het verwijzen naar hun websites. Dat wilde het heel lang niet, omdat het wil voorkomen dat het inkomsten misloopt als mensen buiten de App Store om betalen. Op zich is het goed dat de regels veranderen en dat er wel verwezen mag worden naar zo’n externe website, maar appmakers als Spotify en Epic Games zijn niet blij.

In the European Union where the new DMA law opens up app store competition, Apple continues its malicious compliance by imposing an illegal new 15% junk fee on users migrating to competing stores and monitor commerce on these competing stores.https://t.co/YUYwsnrh32 pic.twitter.com/xAWGkOWPrH — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 8, 2024

Apple schrijft:

Ontwikkelaars kunnen aanbiedingen voor aankopen communiceren en promoten die beschikbaar zijn op een bestemming van hun keuze. De bestemming kan een alternatieve app-marktplaats, een andere app of een website zijn, en kan worden geopend buiten de app of via een webweergave die in de app wordt weergegeven.

Ontwikkelaars kunnen binnen hun apps de communicatie en promotie van aanbiedingen ontwerpen en uitvoeren. Dit omvat het verstrekken van informatie over prijzen van abonnementen of andere aanbiedingen die zowel binnen als buiten de app beschikbaar zijn, en het verstrekken van uitleg of instructies over hoe men zich kan abonneren op aanbiedingen buiten de applicatie. Deze mededelingen moeten accurate informatie verschaffen over de digitale goederen of diensten die beschikbaar zijn voor aankoop.

Ontwikkelaars kunnen ervoor kiezen om een link te gebruiken waarop kan worden getikt, geklikt of gescand om gebruikers naar hun bestemming te brengen.

Ontwikkelaars kunnen een willekeurig aantal URL’s gebruiken, zonder deze aan te geven in de Info.plist van de app.

Links met parameters, omleidingen en tussenliggende links naar landingspagina’s zijn toegestaan.

Er worden bijgewerkte zakelijke voorwaarden voor apps met de External Purchase Link Entitlement geïntroduceerd om aan te sluiten bij de wijzigingen in deze mogelijkheden.

Spotify is boos

Op zich lijken het allemaal positieve punten: Spotify zou zelfs niet alleen naar de eigen site meer mogen linken, maar ook naar een ander platform als het dat zou willen. Maar, zodra Spotify dat ook daadwerkelijk doet, komt er ineens een extra kostenpost op de factuur van Apple aan de muziekstreamingdienst. Apple vraagt aan grote appmakers maar liefst 5 procent van de inkomsten voor de Initial Acquisition Fee. Daar komt ook nog een App Store-servicepremie bovenop van 10 procent die van toepassing is op alle betalingen die binnen een jaar nadat de app werd geïnstalleerd worden gedaan.

Of Apple met de aanpassing van de regels weg komt, dat is de vraag: de EU moet hier nog zijn blik op schijnen. Spotify en Epic Games, die berucht zijn om hun kritiek op de App Store-regels, roepen de EU ook op om dat grondig te doen. Het is “onacceptabel dat Apple de fundamentele vereisten van de DMA blijft negeren”, stelt Spotify tegen TechCrunch. Het doelt daarmee op de Digital Markets Act, belangrijke wetgeving van de EU die juist is ontwikkeld om de macht van grote techbedrijven in te perken. Europa is al bezig met Apple rondom die App Store: het hangt een miljardenboete boven het hoofd. Hier is het laatste woord dus zeker nog niet over gezegd. Apple is duidelijk van plan om de regels heel goed te bestuderen en daar zijn eigen variant op te maken, waarbij het vooral geen geld wil inleveren en ja, dan uiteindelijk misschien net zo machtig blijft.