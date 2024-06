Apple in de problemen: EU dreigt met miljardenboete om App Store

Apple heeft als poortwachter extra de aandacht van Europa. De Europese Commissie is eerder dit jaar met nieuwe wetgeving gekomen in de vorm van de Digital Markets Act en het eerste bedrijf dat dat flink zal voelen is Apple. Volgens de EU overtreedt Apple met zijn App Store zodanig de wet, dat het een miljardenboete boven het hoofd hangt.

Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor Mededinging bij de EU, heeft gezegd dat de voorlopige conclusie van een onderzoek van de EU naar Apple aantoont dat het techbedrijf appontwikkelaars tegenwerkt. Als je als appmaker wil communiceren met klanten, dan wordt dat bijna onmogelijk gemaakt in de App Store. Dit is niet positief voor de ontwikkeling van apps, maar vooral kunnen Europese burgers de appmakers dus ook niet goed bereiken terwijl dat soms erg belangrijk kan zijn.

🚨 BREAKING: The EU vs. Apple legal fight is HEATING UP. They suspect Apple is breaching the Digital Markets Act (DMA) and open a new investigation. Here's what you need to know:

➡ Today, the EU Commission announced:

1. it's preliminary view that App Store rules are in breach… pic.twitter.com/4h0sE2U1kq

— Luiza Jarovsky (@LuizaJarovsky) June 24, 2024