Apple wil andere betaaldiensten en -apps toestaan in de EU

Het is al een paar jaar een issue waarover flink gespeculeerd werd. Apple hield de (native) toegang tot NFC voor betaaldiensten, anders dan haar eigen Apple Pay, jarenlang gesloten. De Europese Commissie heeft nu van Apple echter een voorstel gekregen waarin staat dat de fabrikant bereid is om ook andere betaalapps in de EU toegang te geven tot de NFC functies die hiervoor benodigd zijn.

Apple wijzigt stugge houding

Deze stap, die nu door de EU beoordeeld wordt en waarvoor de commissie ook de mening gaat peilen bij andere betaaldiensten, komt niet bepaald uit de lucht vallen. De EU heeft Apple al meerdere keren gesommeerd om ook andere betaaldiensten toe te staan om hun diensten op toestellen van Apple te kunnen aanbieden. Wanneer Apple daar niet aan toegeeft, dan kan het bedrijf een boete krijgen.

Inmiddels heeft de EU bevestigd dat Apple bereid zou zijn haar stugge houding ten opzichte van concurrerende betaaldiensten te wijzigen. De vraag is wel of Apple’s veranderingen ver genoeg gaan. Dat is ook waarom de EU van andere betaaldiensten wil weten of ze met het voorstel van Apple verder kunnen.

Apple’s toezeggingen

In de mededeling die de Europese Commissie vandaag gepubliceerd heeft, en waarin de commissie andere aanbieders van betaaldiensten oproept om Apple’s voorstellen te beoordelen en een reactie te geven, staat een opsomming van de toezeggingen die Apple van plan is uit te voeren:

Apple wil externe aanbieders van mobiele pallets en betalingsdiensten gratis toegang geven tot, en te laten samenwerken via een reeks Application Programming Interfaces (‘API's’) met, de NFC-functionaliteit op iOS-apparaten, zonder gebruik te hoeven maken van Apple Pay of Apple Wallet. Apple wil ook de noodzakelijke API's creëren om gelijkwaardige toegang tot de NFC-componenten mogelijk te maken in de zogenaamde Host Card Emulation ('HCE')-modus, een technologie die is ontwikkeld om betalingsgegevens veilig op te slaan en transacties te voltooien met behulp van NFC, zonder afhankelijk te zijn van een beveiligingsfunctie in het toestel.

De toezeggingen van Apple gelden voor alle externe, binnen de EU gevestigde, ontwikkelaars van mobiele betaal-apps en alle iOS-gebruikers met een Apple ID dat in de EU geregistreerd is. Daarbij zal Apple ook het gebruik van deze apps voor betalingen in winkels buiten de EU toestaan. Ook het gebruik van FaceID als authenticatiemiddel voor betaaldiensten van derden wordt onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Apple zal eerlijke, objectieve, transparante en niet-discriminerende geschiktheidscriteria toe te passen om NFC-toegang te verlenen aan externe ontwikkelaars van mobiele betaal-apps, die een ADP-licentieovereenkomst moeten sluiten om toegang te krijgen.