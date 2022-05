EU: Apple neemt te veel een monopoliepositie op Apple Pay

Apple neemt te veel een monopoliepositie als het gaat om Apple Pay. Het is te moeilijk voor derde partijen om NFC-betalen op een iPhone mogelijk te maken en dat vindt de Europese Unie niet langer door de beugel kunnen. Het beboet Apple met een bedrag dat mogelijk in de miljarden kan lopen. Hoge bomen vangen immers veel wind.

De EU heeft is hierop een antitrustzaak begonnen tegen Apple, dat te veel de baas zou zijn over de Wallet die mensen op hun iPhone en Apple Watch hebben. Zelfs een bekende app als PayPal komt er niet tussen. Willen bedrijven per se toch gebruikmaken van Apple Pay, dan zullen ze hiervoor een commissie moeten betalen.

Kortom, als je als ontwikkelaar een mobiele eigen wallet-functionaliteit wil maken of gebruiken met de NFC-chip van Apple, dan steekt het techbedrijf daar eigenhandig een stokje voor. Iets waar de EU niet blij mee is door het zeer lucratieve monopolie dat hierdoor ontstaat, maar ook simpelweg dat dit zorgt dat ontwikkelaars niet meer innoveren, omdat ze toch de kans niet krijgen om die innovaties ook daadwerkelijk te implementeren.

Hoe hoog de boete wordt die de EU aan Apple wil opleggen is nog onbekend. Hier en daar wordt gesproken over miljarden (immers kan Apple dat met al zijn successen wel ophoesten). Tegelijkertijd is het een antitrustzaak, dus het hangt nog van de reactie van Apple af of die boete er ook daadwerkelijk komt.

Digital Services Act

Europa is druk bezig de macht van techbedrijven in te perken. Misschien is het hier wat laat mee, immers kunnen de reuzen al jaren hun gang -min of meer- gaan. Tegelijkertijd is de Digital Services Act er bijna door, wat ook veel invloed heeft op grote techbedrijven.

Eén van de redenen voor de DSA is dat kleine bedrijven zo meer een kans krijgen. Kijk bijvoorbeeld maar naar social media. Op TikTok na (wat ook het rijke ByteDance achter zich heeft) is het voor de vele social media-initiatieven die er zijn nagenoeg onmogelijk om er echt een goede vinger tussen te krijgen. Apple heeft dan ook niet alleen 'last' van de EU op het gebied van Apple Pay. Ook rondom muziek en de App Store lopen er onderzoeken, zaken en potentiële boetes van de Europese Commissie. Wordt vervolgd dus.