iPhone kapot? Huur het juiste gereedschap van Apple

Nog niet zo heel lang geleden deed Apple er alles aan om te voorkomen dat klanten hun eigen Apple gadgets gingen, of zelfs konden, repareren. Inmiddels heeft de fabrikant begrepen dat de (meeste van die) duizenden iPhone reparateurs dat ook best kunnen. Sterker nog, met Self Service Repair biedt Apple nu iedereen de mogelijkheid iPhone onderdelen te bestellen voor een doe-het-zelf reparatie. Vooralsnog alleen beschikbaar in de VS, maar de bedoeling is om deze dienst naar meer landen uit te rollen. Slecht nieuws voor de vele iPhone reparateurs?

Laat ik beginnen met te vertellen dat het op zich ook wel verstandig dat niet iedereen een gadget van meer dan 1000 euro, dat vol zit met tientallen kleine en kwetsbare onderdelen, uit elkaar schroeft. Je weet nooit wat je, zonder het te weten, ‘sloopt’. Om nog maar te zwijgen van onderdelen en schroefjes die overblijven wanneer je het apparaat weer in elkaar gezet hebt, áls dat al lukt. Bij mij komen in ieder geval genoeg herinneringen boven van stofzuigers, versterkers, tv’s en andere tech-gadgets die na een reparatiepoging er slechter aan toe waren dan daarvoor. En die hadden doorgaans veel minder kleine en kwetsbare ‘ingewanden’ ;)

Het goede gereedschap is het halve werk

Behalve dat je, voordat je een iPhone zelf gaat repareren, goed moet weten waar je aan begint – en over enige technische kennis en vaardigheden beschikt – is goed gereedschap ook onontbeerlijk. Die kun je tegenwoordig overal online kopen, en bij sommige onderdelen, zoals een nieuwe accu voor een MacBook, worden de juiste schroevendraaiers zelfs standaard meegeleverd.

Voor het repareren van een iPhone heb je echter iets meer en specifieker gereedschap nodig. Het is zonde om dat voor tientallen euro’s aan te schaffen als je het – hopelijk – maar één keer nodig hebt. Dus bedacht Apple het volgende. Iedereen die – in de VS dus - zijn of haar iPhone zelf wil gaan repareren kan het benodigde gereedschap daarvoor bij Apple huren.