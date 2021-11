Apple zet thuisreparateurs iPhone schermen buitenspel

Daarvoor is speciale software nodig waar alleen geautoriseerde Apple service centers en gecertificeerde reparateurs toegang toe hebben. iFixit heeft het vervangen van het scherm getest en bevestigd dat FaceID daarna niet meer werkt, zolang de chip niet geconfigureerd is.

Zelf heb ik nooit begrepen dat je een smartphone van 800 tot 1600 euro koopt en die dan, als hij valt en het scherm breekt, er voor een paar tientjes bij ‘n ‘thuisreparateur’ een Chinees namaak scherm in laat zetten. Natuurlijk 300 tot 500 euro voor een nieuw, origineel, scherm is veel geld, maar dat kon je natuurlijk al weten op het moment dat je zo’n dure smartphone kocht. Gelukkig zijn er wel voordeligere alternatieven waarbij je wél een nieuw scherm van ‘Apple kwaliteit’ geleverd krijgt. Als je kiest voor een goede, bonafide, (thuis)reparateur. Dat is soms even zoeken, maar ze zijn er wel. Als het aan Apple ligt worden die nu, samen met de ‘cheapo’ reparateurs, allemaal buitenspel gezet.

Alternatief: dure apparatuur

Het is weliswaar mogelijk om de ‘oude’ chip van het kapotte scherm fysiek los te koppelen en in het nieuwe scherm in te bouwen, maar door de geringe afmetingen van de chip is dat een forse en tijdrovende klus waarvoor bovendien duur speciaal gereedschap nodig is. Daarmee lijkt het voor de ‘thuisreparateurs’ ondoenlijk om voordelige schermreparaties aan te bieden.

Voor de malafide reparateurs, die goedkope namaakschermen leveren, en daar vaak ook nog veel te veel geld voor vragen, vind ik dit een goede zaak. Maar helaas worden nu ook heel veel bonafide thuisreparateurs, die met goede ‘A-kwaliteit’ onderdelen werken, getroffen. De enige optie die zij nog hebben is zich aanmelden voor het Apple Independent Repair programma, maar daar zitten ook allerlei – contractuele – haken en ogen aan. Dat zal de prijs van schermreparaties door deze onafhankelijke (thuis)reparateurs niet ten goede komen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Apple actie onderneemt tegen de 'thuisreparateurs'. De fabrikant wil al langer ervoor zorgen dat alleen eigen, en gecertificeerde, reparatiebedrijven aan Apple producten werken. Ook ten tijde van de iPhone 8 was er al sprake van een 'oplossing' die ervoor zou zorgen dat de schermen alleen door Apple-reparateurs vervangen konden worden.