Apple ruimt ook minder populaire apps op

Een week geleden zorgde de mededeling van Apple dat ze meer werk gaan maken van het opschonen van de App Store voor wat opschudding. Ontwikkelaars van apps die al drie jaar niet geüpdatet waren, werd aangezegd dat zij hun app(s) binnen 30 dagen moesten updaten om te voorkomen dat ze uit de App Store verwijderd zouden worden. Die mededeling, gebaseerd op een regel die Apple al in 2016 invoerde, viel met name bij kleinere ontwikkelaars niet bepaald in goede aarde.

Minder populaire apps worden ook opgeruimd



Apple heeft inmiddels in een reactie laten weten dat ontwikkelaars van, in de ogen van Apple, verouderde apps meer tijd krijgen om hun apps up to date te maken. In plaats 30 dagen krijgen ze nu 90 dagen. Maar, er is nog iets. Apple heeft ook wat meer licht laten schijnen op aanvullende criteria die gelden voor het verwijderen van verouderde apps. Het feit dat apps al drie jaar niet geupdatet zijn is blijkbaar maar één van de criteria. Apple hanteert daarnaast namelijk ook een ‘downloaddrempel’. Apps die niet populair genoeg zijn, en te weinig gedownload worden, komen ook op de nominatie voor verwijdering te staan.

“Als onderdeel van het App Store-verbeteringsproces zijn ontwikkelaars van apps die de afgelopen drie jaar niet zijn bijgewerkt en die niet voldoen aan een minimale downloaddrempel, wat betekent dat de app gedurende een voortschrijdende periode van 12 maanden helemaal niet of zeer weinig is gedownload — een e-mail ontvangen met de melding dat hun app is geïdentificeerd voor mogelijke verwijdering uit de App Store”, aldus Apple in een verklaring.