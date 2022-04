Ook Apple ruimt oude apps op

De actie wordt ingezet onder het mom van ‘we willen de kwaliteit van apps in de App Store up to date houden’. Ontwikkelaars van apps die al twee jaar niet meer geüpdatet zijn, krijgen het bericht dat hun app(s) 30 dagen na ontvangst van dat bericht uit de App Store verwijderd worden. Om dat te voorkomen moeten ze er voor het verstrijken van die deadline voor zorgen dat de apps alsnog geüpdatet worden.

Ontwikkelaars niet blij

Veel ontwikkelaars, vooral van gratis apps (en games) zijn niet heel erg blij met de actie van Apple. Zij hebben het gevoel dat ze nu gedwongen worden om hun apps aan te passen, en dus op kosten gejaagd worden, terwijl die nog prima functioneren. Bovendien, zo tweet een ontwikkelaar, lijkt de opruimactie niet te gelden voor betaalde apps, waar Apple dus zelf ook (provisie) aan verdiend.

Daarnaast lijkt het opruimen ook nog niet helemaal volgens plan te verlopen. Een ontwikkelaar zag een gratis app verwijderd worden omdat die meer dan twee jaar niet meer geüpdatet was. Echter, een andere app van dezelfde ontwikkelaar, die al sinds 2015 geen updates meer ontvangen heeft, is gewoon nog beschikbaar in de App Store.

Ach ja, dat zullen wel aanloopproblemen van de opschoonactie zijn. Bovendien is het opschonen van het App Store aanbod een doorlopend proces dat continu bijgestuurd wordt, aldus Apple in een statement op de informatiepagina voor App Store Improvement: "We implementeren een doorlopend proces van het evalueren van apps, het verwijderen van apps die niet langer werken zoals bedoeld, niet voldoen aan de huidige beoordelingsrichtlijnen of verouderd zijn."