Google gaat beschikbaarheid verouderde apps beperken

Iedereen met een Android smartphone heeft het wel eens ervaren denk ik. Je zoekt een bepaald soort app in de Play Store. Je vindt een stuk of 20, of meer, opties, apps met vergelijkbare functionaliteit. Kiest er een en die blijkt vervolgens niet (goed) te werken. Omdat hij verouderd is, of omdat hij niet helemaal compatible is met jouw Android toestel. De Google Play store staat vol met verouderde apps. Daar gaat Google nu iets aan doen. Tenminste, daar starten ze mee op 1 november.

API-niveau van maximaal twee Android versies ‘geleden’

Vanaf die datum moeten apps voldoen aan een minimaal API-niveau. Google heeft bepaald het API-niveau maximaal twee Android versies ‘achter’ mag lopen. Dus, als op 1 november Android 13 beschikbaar is, dan moeten apps minimaal het API-niveau van Android 11 hebben.

Uiteraard schuift die eis bij elke nieuwe grote Android release, die doorgaans in de herfst uitgerold worden, een jaar op. Met ander woorden, in het jaar dat Android 14 uitkomt, dan moeten apps op 1 november van dat jaar minimaal het API-niveau van Android 12 hebben.

Apps die niet meer aan die eis voldoen krijgen een lagere prioriteit en zullen dus niet, of minder vaak, getoond worden. In sommige gevallen zullen die apps ook niet meer geïnstalleerd kunnen worden.