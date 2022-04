Verkooprecord voor Apple zorgt voor 92,6 miljard euro omzet

Apple heeft een geweldig eerste kwartaal van 2022 gedraaid: het zette zelfs een nieuw verkooprecord voor iPhones en Mac-computers. Nog nooit eerder waren de verkoopcijfers zo hoog in het eerste kwartaal van het kalenderjaar.

iPhone SE 2022 Apple werkt met een gebroken boekjaar, waardoor het refereert aan het tweede kwartaal, maar het gaat om de maanden januari, februari en maart. Er werden weer meer telefoons van Apple verkocht, waardoor het bedrijf uitkwam op een omzet van 50,6 miljard dollar (47,9 miljard euro) alleen door iPhone. Het is extra opmerkelijk dat Apple het zo goed doet, want over het algemeen zijn er in dat kwartaal juist aanzienlijk minder smartphones verkocht in het algemeen. Eén van de redenen voor de afname van het aantal telefoonverkopen is dat er een grote economische onzekerheid heerst. Het coronavirus, de oorlog in Oekraïne en het voortdurende chiptekort zijn de belangrijkste redenen waardoor mensen de hand op de knip houden en bedrijven hun inkomsten zien afnemen. Maar Apple niet, die heeft recent zijn iPhone SE 2022 geïntroduceerd en daarvan blijken de verkopen goed te gaan. Dat terwijl het verwachtte dat het introductiemoment van die nieuwe iPhone (begin maart) waarschijnlijk enorm slecht getimed was.

825 miljoen abonnees Macs, Apple Watch en de hoofdtelefoons en in-ears van Apple stegen ook qua verkopen, maar iPad bleef achter. Apple CEO Tim Cook zegt dat dat vooral te wijten is aan problemen in de supply chain, waar het bedrijf ook al rekening mee had gehouden. Het zal Apple verder niet direct heel veel zorgen baren: het maakte nu alsnog 23,6 miljard euro winst. Bovendien heeft dit jaar ook nog geen nieuwe iPads aangekondigd, maar wel de nieuwe Mac Studio en het 5K Studio Display. Apple verdient echter niet alleen geld door het verkopen van gadgets. Zo heeft het qua diensten ook goed gescoord. Apple Pay, Apple Music en Apple TV+ hebben ook gezorgd voor een flinke duit in het zakje met in totaal nu 825 miljoen klanten (met dit eerste kwartaal een groei van 40 miljoen klanten). Ongetwijfeld ook de inkomsten uit de App Store, waarvoor het bedrijf veelal onder vuur ligt omdat ontwikkelaars menen dat het bedrijf veel te veel geld vraagt voor alleen de mogelijkheid om in de App Store te mogen staan.

Leveringsproblemen Apple-gadgets Hoewel het uitblijven van grote successen voor iPad tegenvalt, kan het echter exemplarisch zijn voor grotere problemen die eraan komen. Nu het coronavirus weer volop heerst in China en fabrieken weer (half) sluiten, lijkt het erop dat de toeleveringsstroom van nieuwe gadgets toch weer stil komt te liggen. De nieuwe Macs van Apple hebben op dit moment ook al leveringsproblemen. Klanten moeten soms wel maanden wachten tot ze de nieuwe Mac Studio in huis hebben. In juni verwachten we meer te horen van Apple, want dan houdt het weer zijn jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC). Hierbij zal het niet zozeer gaan over de gadgets, maar vooral over de besturingssystemen op die gadgets en de updates die ervoor worden verwacht.