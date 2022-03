Apple kondigt nieuwe iPhone SE aan met snelle Bionic A15-chip

Apple komt inderdaad met een nieuwe iPhone SE. De budgetvariant van de iPhone is verkrijgbaar vanaf 529 euro in de kleuren middernacht, starlight en rood (productred). Hij wordt voorzien van de snelle processor van Apple: de Bionic A15, wat hem toekomstbestendiger moet maken.

De SE heeft één camera aan de achterzijde, maar Apple belooft hierbij dat het zodanig veel aanpassingen heeft gedaan aan de software, dat je er alsnog goede foto’s mee kunt maken. HDR 4 en Deep Fusion zijn aanwezig, zodat er minder ruis in je foto’s komt. Mocht je met deze smartphone in een regenbui terechtkomen, dan hoef je je weinig zorgen te maken: met zijn IP67-rating kan hij goed tegen stof en water. Ook zou hij beter bestand zijn tegen vallen.

We hadden het al verwacht, maar nu is het officieel: Apple iPhone SE komt eraan. Het gaat om een nieuwe variant en de derde iPhone SE ooit. Deze derde generatie ‘budget’-iPhone kost 529 euro, maar hiervoor krijg je wel de snelle A15-processor die we kennen uit iPhone 13 én 5G-ondersteuning. Het toestel heeft een 4,7-inch scherm en vrij dikke randen, maar hij is dan ook goedkoper dan de high end iPhones die Apple normaal uitbrengt.

iPad Air

De tablet van Apple, iPad Air, wordt voorzien van een betere processor, namelijk de M1, die we eerder zagen in de Mac van het merk. Hierdoor zou deze tablet maar liefst 60 procent sneller zijn dan zijn voorganger (die gebruikmaakt van de A14-processor). De selfiecamera is met 12 megapixel beter dan de 7 megapixel van zijn voorganger. Ook zit er Center Stage op het apparaat, waardoor je automatisch in beeld blijft wanneer je in een call zit. Het scherm is 10,9 inch en heeft HDR-ondersteuning.

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat de iPad Air een upgrade kreeg, waardoor veel fans van de goedkopere iPad waarschijnlijk blij zijn. Verder heeft Apple geen aanpassingen aangekondigd, dus de tablet heeft nog steeds een USB-C-poort, ondersteuning voor Apple’s magische toetsenbord en een iets kleiner scherm dan de Pro. Er is ook 5G-ondersteuning aanwezig op de nieuwe iPad Air. De Wi-Fi-modellen van iPad Air zijn verkrijgbaar vanaf 698,50 euro en de Wi-Fi + Cellular-modellen vanaf 868,50 euro. Het apparaat is verkrijgbaar in de kleuren spacegrijs, sterrenlicht, roze, paars en blauw met een opslag van 64 GB of 256 GB. De pre-orders zijn geopend vanaf aanstaande vrijdag, met de lancering op 18 maart.