​Apple-event op 8 maart: dit wordt er verwacht

Apple heeft officieel aangekondigd dat er een Apple-event is op 8 maart. De uitnodiging geeft niet heel veel weg van wat we kunnen verwachten, maar natuurlijk zijn er genoeg geruchten om al een idee te kunnen vormen van wat we van ceo Tim Cook gaan horen.

Apple-event op 8 maart Traditioneel gezien kondigt Apple vaak zijn vlaggenschepen, dus de ‘grote’ toestellen, aan in september. Aangezien iPhone 13 pas een half jaar uit is, wordt er dus geen opvolger van die telefoon verwacht. Toch is het wel een smartphone die Apple naar alle waarschijnlijkheid aangekondigd. Kijkend naar de cadans van de SE-toestellen zou het wat snel zijn als het een SE was, maar dat schijnt het wel te worden. De eerste generatie iPhone SE verscheen in 2016 en de tweede volgde in 2020. Toch is het niet gek dat Apple nu met een iPhone SE zou komen, want steeds meer andere smartphoneleveranciers wisselen hun vlaggenschepen af met ‘lite’ toestellen. Het gaat om toestellen die vaak niet de nieuwste van de nieuwste technologie bevatten, maar alsnog zeer goed functioneren en bovendien aanzienlijk lager zijn in prijs.

Budgettoestellen We schreven het eerder al: het is anno 2022 echt niet nodig om een ultra-high end toestel te kopen en toch te kunnen doen wat we graag doen op onze telefoons. Geen wonder dus dat we steeds vaker van dit soort ‘budget’-toestellen zien. De iPhone 13-range komt gemiddeld op zo’n 1.000 euro uit, terwijl de iPhone SE generatie 2 momenteel eerder rond de 500 euro zit. Het scheelt enorm veel en zeker voor een merk als Apple, dat niet bepaald bekend staat om zijn lage prijzen, is het voor veel mensen een manier om toch met zo’n felbegeerde gadget te lopen. Bovendien zou de iPhone SE die volgens de geruchten op 8 maart aangekondigd wordt, nog veel goedkoper worden. Mark Gurman van Bloomberg, die vaak wordt gezien als een goede bron voor Apple-nieuws, schrijft dat het toestel 200 dollar zal kosten. Apple kennende zal dat dan ook de europrijs worden: 200 euro dus. Het zou de goedkoopste iPhone ooit zijn.

iPhone SE Dat is niet per se bedoeld om ons in het westen te helpen aan een Apple-toestel: telefoonbedrijven proberen met die budgettoestellen allemaal voet aan de grond te krijgen in India en Zuid-Amerika. Veel Android-leveranciers lukt dat al goed, maar Apple wil ook daar de scepter zwaaien en dat red je niet met een toestel dat twee gemiddelde Indiase maandsalarissen kost. De verwachting is dat iPhone SE wel wordt voorzien van een razendsnelle chip, namelijk de A15 Bionic uit de iPhone 13. Ook zou er ondersteuning zijn voor 5G. Verder lijkt hij waarschijnlijk erg op de iPhone SE uit 2020, vooral qua ontwerp. Het is dus niet zozeer een soort tweede versie van een bestaande vlaggenschip-iPhone, het is vooral een nieuwere variant van een eerdere iPhone SE.

Nieuwe iPad Air Daarnaast wordt er tijdens het Apple-event ook een nieuwe iPad Air verwacht. Tablets maken een comeback en daarin blijft Apple uiteraard niet achter (hoewel het gedurende de laatste jaren ook niet is gestopt met iPads aankondigen). Ook deze tablet zou 5G-ondersteuning krijgen en een nieuwe processor, eventueel gecombineerd met de iOS 15.4-update waarmee je onder andere je apparaat kunt ontgrendelen terwijl je een mondkapje draagt. Over eventuele Mac-aankondigen verschillende de verwachtingen nogal. Veel mensen denken dat Apple die bewaart tot september, wanneer we hopelijk als wereld weer wat zijn opgekrabbeld na een lange periode met coronamaatregelen. Bovendien kan ook het chiptekort een rol spelen. Toch zijn er ook mensen die denken dat er juist veel meer gadgets worden aangekondigd op 8 maart, waaronder dus nieuwe Macs. De tijd zal het leren. Het gaat, zoals eigenlijk al jaren, om een evenement dat voor het hele publiek is geopend, dus niet alleen voor journalisten. Het is te bekijken op Apple.com op dinsdag 8 maart om 19:00 uur onze tijd.