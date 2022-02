Komt straks eindelijk de goedkopere iPhone met 5G?

Apple kwam ermee in 2016 en in 2020: de iPhone SE . Hoewel SE staat voor Special Edition, is het niet een luxer model, maar juist een goedkopere variant. Het zijn populaire toestellen onder mensen die geen gigantische bedragen voor hun smartphone overhebben. Er komt er weer een aan: volgens Bloomberg komt er in maart een nieuwe iPhone SE, mét 5G. En die komt al in maart.

iPhone SE 5G

Het toestel is niet een variant van de iPhone 13, maar een nieuwe variant op de vorige iPhone SE (die uit 2020) schrijft Bloomberg. Zo heeft hij een betere camera en een snellere processor, maar dat zijn vrij standaard dingen voor een nieuwe smartphone. Interessanter is dat de telefoon 5G-ondersteuning bevat. Dat is niet nieuw voor iPhones, want iPhone 12 uit 2020 was daarin het eerste. Er zijn echter nog geen budgetvarianten verschenen met ondersteuning van dit netwerk en dat zou volgens bronnen in maart gaan veranderen.

Dan zou Apple met de nieuwe iPhone SE 5G komen. Hij lijkt qua uiterlijk als twee druppels water op zijn SE-voorganger uit 2020. Apple zou ook van plan zijn om een nieuwe budgetvariant van de iPad Air op de markt te brengen. Deze zou ook een betere processor krijgen en 5G-ondersteuning en is een opvolger van dit type iPad uit 2020. Er is zelfs kans dat de nieuwe Mac waaraan Apple werkt (met Apple’s zelfontworpen chip) wordt aangekondigd in maart.