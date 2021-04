Hoe ontgrendel je een iPhone als je een mondkapje draagt?

Zodra je Face ID instelt of gebruikt, wordt er een scan gemaakt van je gezicht. 30.000 infrarode puntjes leggen alle details minutieus vast. Dat werkt over het algemeen bijzonder goed voor het maken van een 3D-scan. Wanneer je je iPhone ontgrendelt gebeurt dit alles in een fractie van een seconde. De scan wordt vergeleken met eerdere scans en daarmee wordt je Face ID steeds nauwkeuriger. De TrueDepth-camera die op je iPhone zit, kijkt naar unieke aspecten en daaronder vallen je ogen, neus en mond. Je raadt het misschien al, maar omdat die laatste twee essentiële onderdelen van je gezicht niet gescand kunnen worden, werkt Face ID ook niet. Daarom moet je je code invoeren om de iPhone te ontgrendelen.

Heb je een iPhone en vind je Face ID een uitkomst - ja natúúrlijk! - dan weet je hoe irritant het is dat je smartphone niet ontgrendelt terwijl je een mondkapje draagt. Klinkt als een 'first world problem', is het ook. Neemt niet weg dat het met alle moderne technieken toch mogelijk moet zijn om dit te regelen? Zeker wanneer je regelmatig betaalt met je iPhone, ontdek je dat het toch bijzonder vervelend is dat je nu lastiger kunt ontgrendelen. Er zijn een aantal oplossingen, wij praten je graag bij!

Ontgrendelen met een Apple Watch

Ben je in het bezit van een Apple Watch én beschik je minimaal over de nieuwste versie van iOS, 14.5? Dan kun je vanaf nu je iPhone ontgrendelen met je horloge, dus ook als je een mondkapje draagt. De nieuwste update maakt het mogelijk om dit te doen, mits je Apple Watch op dat moment wel ontgrendeld is. Een handige nieuwe functie voor iedereen met dit slimme horloge. Je stelt de optie in via: Instellingen - Face ID en toegangscode - Ontgrendel met Apple Watch. Een handige workaround, maar je hebt er alleen iets aan als je het horloge draagt. Bovendien heeft niet elke iPhone bezitter een Apple Watch.

Ontgrendelen zonder Apple Watch

Ha, er is nog een slimme manier waarop je ook zonder Apple Watch je iPhone ontgrendelt. Het kost je even tijd en het is niet helemaal de bedoeling van Face ID, maar deze methode werkt ook.

Instellingen - Face ID en toegangscode

Configureer een ander uiterlijk

Vouw nu je meest gebruikte mondkapje in tweeën en houd het eerste deel op de rechterhelft van je gezicht. Doe allebei de luren om je rechteroor en doe hetzelfde met de linkerhelft van je gezicht.

Terwijl je dit instelt, kan je iPhone gaan tegensputteren door te melden dat je gezicht geblokkeerd is. In dat geval kun je het beste je mondkapje iets verschuiven en beweeg je je gezicht nog eens langzaam rond. Meestal werkt het dan wel. Check of je Face ID het doet als je het mondkapje draagt.

Face ID met zonnebril

Nu we toch bezig zijn vertellen we je ook nog even over Face ID terwijl je een zonnebril draagt. Meestal werkt de functie ook als je zonnebril op je neus hebt. De TrueDepth-camera kijkt door de glazen heen, de meeste zonnebrillen laten namelijk voldoende infraroodlicht door. Maar als je een bril met spiegelglas draagt, kan het ontgrendelen lastig zijn. In dat geval kun je de instellingen van de aandachtsfunctie van Face ID wijzigen. De camera kijkt dan naar andere punten op je gezicht.

Ga naar: Instellingen - Face ID en toegangscode - Schakelaar bij aandacht vereist voor Face ID uitzetten. Je krijgt vanzelf een melding dat de iPhone vanaf nu ook ontgrendelt als je ogen dicht zijn of wanneer je niet in de camera kijkt. Klik op OK. Je kunt de iPhone nu ontgrendelen met elke zonnebril op je neus.