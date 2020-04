​Apple iPhone SE 2020 officieel gelanceerd

Hoewel Apple het niet deed zoals gewoonlijk met een keynote, is Apple iPhone SE 2020 wél een feit. Het toestel is zojuist online verschenen op de website van Apple. Hij komt in zwart, wit en rood en kost tussen de 489 en 659 euro en wordt dan ook ‘the most affordable iPhone’ genoemd (de best betaalbare iPhone).

Het ging mede door het coronavirus anders dan normaal. Geen volle zaal met klappende mensen, geen trotse Tim Cook op het podium, geen flashy video’s en extra focus op bepaalde mogelijkheden van de telefoon. Apple iPhone SE 2020 is officieel aangekondigd door hem simpelweg op de website beschikbaar te maken. Dat maakt het toestel natuurlijk niet minder interessant. Dit is wat je ervan moet weten.

iPhone SE 2020 (2ND GEN)

4.7" Retina HD display

A13 Bionic

Single 12MP camera

Portrait mode (of people only)

TouchID + haptic touch

IP67

Qi Wireless charging

Red, black and white colors 🔴⚫️⚪️



Starts at $399 😲



Scherm en design iPhone SE 2020 is een vrij compacte telefoon, dus verwacht geen groot tablet-achtig scherm maar juist een toestel dat makkelijk in de hand ligt. Het heeft een glazen achterkant met het Apple-logo en is voorzien van de bekende aluminium rand. Het scherm van de nieuwe generatie iPhone SE is 4,7 inch Retina HD. Het toestel heeft een IP67-rating, wat betekent dat hij water- en stofdicht is. Waterdicht is hij zelfs tot 1 meter diep voor een half uur. Binnenin zit de Bionic 13-chip, een speciale door Apple-ontwikkelde chip die enorm snel is en goed met de overige Apple-technologie overweg kan. Zo geeft Apple aan dat je er met gemak op kunt gamen.

Camera’s

Het toestel draait op iOS 13 en is aan de achterzijde voorzien van één camera, namelijk een 12MP-variant met portretmodus. Er zijn zes verschillende lichtinvallen om te kiezen bij het maken van een portret, wat mede mogelijk wordt gemaakt door machine learning en de Bionic 13-chip. De camera kan video’s opnemen met stereogeluid. Niet zomaar video’s, maar 4K-opnames met maximaal 60 frames per seconde. Aan de voorkant zit uiteraard een selfiecamera. Beveiliging Er zit een vingerafdrukscanner mee om het toestel te unlocken, dus dat wordt niet gedaan met een gezichtsscan. In plaats daarvan wordt de ring rondom de Home-knop gebruikt om met de vingerafdruk snel het toestel te ontgrendelen. Het toestel geeft haptische feedback en je kunt Quick Actions gebruiken om bijvoorbeeld snel een Live Photo te animeren of alvast een gedeelte van een mail te kunnen lezen voor je deze helemaal opent.



Batterij Je kunt de telefoon zowel bedraad als draadloos opladen via de Qi-technologie. Je kunt het toestel in een half uurtje al halfvol laden via draadloos opladen. Het toestel maakt gebruik van Wifi 6 en dankzij de dual-sim-optie kun je er twee simkaarten in gebruiken, zoals je privé en je zakelijke nummer. Kosten Je wil natuurlijk weten hoeveel schade dit toestel zal berokkenen aan je portemonnee. Juist omdat het geen opvolger van de iPhone 11 is, kijken we naar een toestel dat voor iets lagere budgetten is gemaakt. Er zijn drie varianten: de iPhone SE van 64GB kost 489 euro, die van 128GB 539 euro en die van 256GB is 659 euro. De pre-order (bij KPN) start op 17 april: als eerste besteld = als eerste in huis!

