​Alle iPhone-geruchten over Apple’s iPhone 9/SE 2 op een rij

Apple heeft nog geen woord gerept over de opvolger van iPhone 11, maar wij denken over iPhone 9 wel het een en ander te weten. We zetten alle geruchten die we over het nieuwe toestel hebben gehoord op een rijtje.



iPhone 9-geruchten zijn er genoeg en er zitten heel spannende exemplaren tussen. Zo schijnt de aankomende iPhone gebruik te maken van dezelfde chip als iPhone 11 en iPhone 11 Pro, wat betekent dat hij lekker snel is en veel tegelijk kan. Nu is dat op zich voor een opvolgende telefoon niet zo vreemd, maar de mogelijke iPhone 9 is niet gewoon een opvolger.

Budget-iPhone

Volgens bron en Apple-analist Ming-Chi Kuo werkt dat Apple momenteel in het diepste geheim aan een low-budget iPhone die in principe in het eerste half jaar van 2020 zou moeten verschijnen. Het wordt door Kuo niet iPhone 12 genoemd, maar iPhone SE 2, omdat het meer een opvolger is van de iPhone SE dan van het toestel dat vorig jaar verscheen. Bovendien schijnt hij ongeveer 400 euro te kosten, wat een aanzienlijk lager prijspunt is dan de gemiddelde iPhone. Het zou een 4,7 inch LCD-scherm hebben en ongeveer hetzelfde uiterlijk hebben als iPhone 8.

Er wordt daarnaast 3GB werkgeheugen verwacht, wat niet heel veel is, maar voldoende voor de telefoon om goed te functioneren, zeker omdat het gecombineerd wordt met die moderne chip. Daarnaast wordt er op deze iPhone geen Face-ID gebruikt, maar Touch-ID, wat betekent dat je dus niet je gezicht kunt scannen om het toestel te ontgrendelen, maar je daarvoor je vingerafdruk moet gebruiken.

iPhone 9/SE 2

Ook wat betreft de camera’s kun je niet het meest uitgebreide verwachten, want het gaat om een instapmodel. Er wordt volgens geruchten gekozen voor één achtercamera, dus niet meerdere. Daarnaast wordt verwacht dat je tussen 64 en 128 GB kunt kiezen aan opslag, zodat je al die kiekjes wel kwijt kunt op het toestel. iPhone 9/SE 2 schijnt in drie kleuren te komen: donkergrijs, zilvergrijs en rood. Maar: de kans is groot dat het toestel niet overal verschijnt, juist vooral in landen waar mensen het minder breed hebben.

Tot die tijd kun je er natuurlijk voor kiezen om een refurbished iPhone te nemen. Je betaalt daarvoor minder, omdat het een tweedehands toestel is, maar het toestel is wel helemaal gecheckt en waar nodig vernieuwd. Zo heb je toch nog een ‘nieuwe’ iPhone, terwijl je op nieuwste wacht. Wanneer deze telefoon uitkomt, of wanneer hij ook maar wordt onthuld, dat is nog een groot mysterie.

Foto credits: Adobe Stock H_Ko