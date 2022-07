Apple onder vuur voor Apple Pay ‘monopolie’

Na Epic en, in Nederland, de dating-apps, kan Apple haar borst weer nat maken voor een volgende ‘betaal-zaak’. In de VS, zo meldt Bloomberg, is een class action rechtszaak in de maak tegen het contactloze betaalsysteem van de tech-gigant, Apple Pay.

Apple Pay monopolie

De eisers claimen dat Apple haar monopolie positie op contactloze betalingen via de iPhone uitbuit. Apple Pay is namelijk het enige systeem dat gebruik mag maken van het NFC-systeem voor contactloos betalen van Apple. Banken en creditcardmaatschappijen worden zo gedwongen om de tech-gigant te betalen voor het koppelen en gebruik van hun betaalkaarten. Daarmee zou Apple zo’n 1 miljard dollar per jaar verdienen. Bij Android krijgen aanbieders van betaaldiensten wél toegang tot het NFC-betaalsysteem.

In de rechtszaak wordt Apple verweten dat het de antitrustwet schendt door Apple Pay zo te maken dat het de enige dienst is die NFC-betalingen kan uitvoeren op zijn iPhones, iPads en Apple Watches. Daarnaast stellen de eisers ook dat Apple betaaldiensten verhinderd de kosten die zij aan Apple moeten afdragen aan klanten door te berekenen. Daardoor hebben iPhone-bezitters geen prikkel om eengoedkopere betaalmethode te zoeken.