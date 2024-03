​Europa geeft Apple gigaboete van 1,84 miljard door Spotify

Spotify en Apple liggen al een tijdje met elkaar overhoop, net als menig ander bedrijf. De inzet is vrijwel altijd hetzelfde: onvoldoende vrijheid in de App Store. En dat gebrek aan vrijheid heeft zijn prijs, een prijs die veel ontwikkelaars liever niet betalen. Nu maakt de EU dat al iets beter, onder andere door vanaf maart te verwachten dat er ook andere appwinkels worden toegestaan, maar Apple heeft ook daarvoor al een maas in de wet gevonden om te zorgen dat het nog steeds veel commissie kan vragen.

Apple moet een grote boete betalen van 1,84 miljard euro. De reden is dat Spotify heeft geklaagd . De EU is het niet eens met de regels in de App Store en dat Apple het niet toelaat voor muziekdiensten om goedkopere abonnementen buiten de App Store aan te bieden kan niet door de beugel. Apple moet betalen, al zegt het wel in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. Ondertussen wrijft Spotify waarschijnlijk in zijn handjes.

EU fines Apple $2B for breaching competition laws after Spotify complaint in 2019 pic.twitter.com/IKG0NJcOY5

De EU versus Apple

De Financial Times schrijft dat Apple vooral op de bon wordt geslingerd omdat het de ontwikkelaars van muziekstreaming-apps tegenhoudt om iOS-gebruikers goed te informeren over alternatieve en dus ook goedkopere muziekstreaming-abonnementen buiten de app om. Het is een beetje het verhaal van X: als je een abonnement op X neemt en dat direct in de browser op je computer bij Elon Musk afneemt, dan is dat 3 euro goedkoper dan wanneer je dit doet via de App Store of Play Store. De reden hiervoor is dat Musk aan de appstores 30 procent commissie moet betalen en dat uiteraard liever niet doet, waardoor het die kosten direct doorberekend aan de gebruiker (die dus wel de keuze heeft om ook voor het goedkopere abonnement te gaan).



Apple zou zijn dominante positie in de markt als het gaat om muziekstreaming-apps al tien jaar uitbuiten. Volgens de EU is het feit dat ontwikkelaars gebruikers niet konden informeren over goedkopere mogelijkheden buiten het ecosysteem van Apple tegen de antitrust-regels van het de Europese Unie en dat moet worden beboet. Flink ook, mede omdat de EU de duur en de invloed in het bepalen van de boete meeneemt, naast uiteraard de inkomsten van Apple. Nu is dit allemaal nog heel netjes, maar de ruzie tussen Spotify en Apple is dat niet. Apple meent dat Spotify de regels van de App Store wil aanpassen om concurrentie-voordeel te krijgen, terwijl het hiervoor niks aan Apple betaalt. Het zegt ook dat de EU geen geloofwaardig bewijs heeft dat consumenten door het beleid zijn geraakt of dat het anti-concurrentie is.