Dunne barsten op iPhone en Apple Watch niet meer gedekt

Apple stopt met het gratis repareren van dunne barsten op je iPhonescherm of Apple Watch-scherm. Barsten die zo dun zijn als een haar worden straks waarschijnlijk gezien als schade die per ongeluk ontstaat, waardoor je waarschijnlijk moet bijbetalen om dit te laten maken.

Dunne barsten

Ongelukken zitten vaak in kleine hoekjes en dat betekent dat een fijn barstje in het scherm van je iPhone of Apple Watch er snel inzit. Nu is het natuurlijk aan jou wat je daar vervolgens mee doet. Kun je leven met een haarfijn krasje in je scherm, voor de rest van de tijd dat je je apparaat gebruikt? Zo niet, dan zal je je scherm moeten laten repareren en dat moet vaak bij Apple zelf. Eerder kon je dat ook vrij laten doen, maar nu heeft Apple zijn garantiebeleid aangepast en heeft zo’n klein barstje geen deel meer uitmaakt van dat beleid.

9to5Mac schrijft dat de garantie al geen cosmetische schade dekte, maar de dunne, op zichzelfstaande barsten vielen altijd onder de noemer ‘schermdefecten’. Nu niet meer. Zie je dus zo’n dunne barst in je scherm, dan zal Apple je niet meer gratis helpen. Het is uiteraard wat anders als die barst niet alleen komt, maar een heel gat in je telefoon maakt van barsten. Waarschijnlijk zullen nu meer mensen dus gaan leven met dunne barsten, want even een nieuw scherm erop betekent al gauw dat je kijkt naar meer dan 100 euro aan kosten. Bij een iPhone 15 Pro Max is dat zelfs honderden euro’s.

Heel veel mensen zeiden sinds de aankoop van mijn iPhone dat ik een hoesje moet kopen, want hij is van glas. Hij heeft het dus vanaf augustus tot vandaag gered. Er zit nu ‘n flinke barst in de achterkant En ik heb nu een DUUUUUR hoesje moeten kopen om ‘m te redden. #whatiskarma — mavie (@mav__is) October 26, 2019

Nieuw reparatiebeleid van Apple

Het nieuwe beleid van Apple kan ook een reden zijn voor mensen om juist wat voorzichtiger met hun gadgets om te springen. Nu is er geen enkele gadget die zoveel gebruikt wordt als een smartphone, maar het aanbrengen van een simpele screenprotector kan al wonderen doen. Je kunt met zo’n ‘sticker’ gewoon je touchscreen blijven bedienen, maar zorgt er ook voor dat als er een val is, of een sleutel in dezelfde zak, je telefoonscherm niet aan diggelen gaat.

Er is dus zeker wel iets zelf te doen als het om barsten gaat, maar helaas is dat vooral preventief en dat is natuurlijk als je eenmaal zo’n haarfijn barstje ziet, te laat. Tegelijkertijd kun je je afvragen of het zo erg is om te leven met zo’n dunne barst. De telefoon werkt er niet minder om, het is alleen iets wat je ziet als je bijvoorbeeld op een heel lichtgekleurde pagina zit. En neem het van ons aan: het went wel. En het bespaart je geld, dat je weer kunt investeren in een eventuele nieuwe telefoon. Over een paar jaar dan hè?