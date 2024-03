​Een verre reis? Na een maand stopt je iPhone met app-updates

Apple worstelt onverminderd door met de uitdagingen die komen kijken bij de nieuwe wet- en regelgeving van de EU. Het moet appwinkels van derden toelaten, maar tegelijkertijd zitten daar een heleboel haken en ogen aan. Voor de appmakers, maar ook voor iPhone-gebruikers, zo blijkt. Reis je namelijk langer dan 30 dagen buiten de EU, dan worden je apps niet meer geüpdatet.

Updates van apps uit alternatieve appwinkels Het gaat dan alleen om de apps van derden die je ook daadwerkelijk hebt gedownload via zo’n alternatieve appwinkel. Je kunt dus als je WhatsApp downloadt via de App Store gewoon op updates rekenen. Download je echter een nieuwe game van Epic in de Epic appwinkel, als die er eindelijk mag komen, dan zal je als je bijvoorbeeld lang naar Australië bent of een gigantische roadtrip door alle staten van Amerika maakt, updates verliezen. Op de ondersteuningspagina van Apple is het te lezen: “Als je de Europese Unie verlaat, kun je doorgaan met het openen en gebruiken van apps die je eerder hebt geïnstalleerd vanaf alternatieve app-marktplaatsen. Alternatieve app-marktplaatsen kunnen die apps blijven bijwerken tot 30 dagen nadat je de Europese Unie hebt verlaten en je kunt alternatieve app-marktplaatsen blijven gebruiken om eerder geïnstalleerde apps te beheren. Je moet echter in de Europese Unie zijn om alternatieve app-marktplaatsen en nieuwe apps van alternatieve app-marktplaatsen te installeren.”



30 dagen buiten de EU Als een app geen updates meer krijgt dan kunnen er verschillende problemen ontstaan: de belangrijkste is dat beveiliging een probleem wordt. Appmakers zorgen ervoor dat ze regelmatig zwaktes in de software oplossen en die oplossing wordt via beveiligingsupdates naar je telefoon gestuurd. Als je langer dan 30 dagen buiten de EU bent, dan zal zo’n app van buiten de App Store die dus niet meer krijgen. Ook loop je nieuwe functionaliteiten mis, wanneer deze via een update worden toegevoegd. Je kunt de app wel blijven gebruiken. Die alternatieve appwinkels zijn nieuw voor Apple en stroken tegen het beleid in van het bedrijf. Echter is het de wil, en vanaf deze week zelfs de wet, van de Europese Unie om dit wel toe te staan. Het doel is om op die manier de macht en de monopolies van grote techbedrijven te bestrijden en anderen een kans te geven. Maar die kans krijgt uiteindelijk niet iedereen. Gisteren schreven we bijvoorbeeld over Epic: de Fortnite-maker is door Apple geband en kan daardoor geen alternatieve appwinkel aanmaken.

Slecht nieuws voor digital nomads De reden is dat het volgens Apple een onbetrouwbaar bedrijf is en Apple niet denkt dat het zijn afspraken zal nakomen. Epic is het daar niet mee eens en stelt dat het gewoon aan de EU-wetgeving voldoet. De EU is zich er nu al over aan het buigen. Waarschijnlijk niet over die 30 dagen reizen buiten de EU, want de verwachting is dat Apple daarmee niet buiten zijn boekje gaat. Voor digital nomads en mensen die graag een lange reis maken is het wel een vervelende ontwikkeling.