Digital Nomads, de toekomst van de digitale economie

Op het moment van schrijven ben ik in Portugal. Deels om te werken, deels om hier te leven op een plek waar de zon aanzienlijk vaker aanwezig is dan in Nederland. Hier aan de kust van de Algarve is er inmiddels een behoorlijke grote community van Digital Nomads die alleen maar groeit. Voor velen misschien een nieuw fenomeen maar in de cirkel bestaat dit al jaren en zijn er wereldwijd inmiddels miljoenen digitale nomaden. Alles draait om op afstand werken vanuit een ander land, iets wat tijdens en na de pandemie steeds populairder is geworden.

Op ditzelfde moment is de snelle groei van digitale nomaden een onderwerp tijdens het World Economic Forum in Davos. Directe aanleiding is dat Spanje staat op het punt het nieuwste land te worden dat zijn deuren opent voor digitale nomaden. Het gaat dan om mensen die naar een nieuw land willen verhuizen om op afstand te werken. Soms ingegeven door persoonlijke ambities, soms ingegeven door bedrijven waarvoor zij werken. Een van de voorbeelden hiervan is Spotify, die zijn 6.500 medewerkers toestemming heeft gegeven om zelf te kiezen waar vandaan ze gaan werken.

Spanje komt met een speciale visa voor digitale nomaden

Spanje opent de deur voor digitale nomaden - mensen die naar een nieuw land willen verhuizen om op afstand te werken. De grote vraag is echter wat Spanje beweegt om zo’n - digitale nomaden visa - aan te bieden? Die is tweeledig want Spanje heeft de ambitie om van het land een meer ondernemende natie te maken en opent met de komst van deze visa de deuren voor iedereen buiten de Europese Unie en uiteraard iedereen uit Europa. In het laatste geval heb je echter geen visum nodig om in Spanje te werken.

Naast het aantrekken van buitenlands talent en geld, is het plan ook bedoeld om Spaanse burgers terug aan te trekken die ervoor hebben gekozen om in het buitenland te gaan wonen. Om zo’n visa te krijgen moet je ten minste 5 jaar buiten Spanje hebben gewoond om in aanmerking te komen. Maar er zijn ook voorwaarden wat betreft het inkomen, want ergens moet je nog steeds, als je er woont en werkt, ook nog zoiets als belasting betalen.

Ook familie is welkom

De voorwaarde voor het verkrijgen van een visa is dat niet meer dan een vijfde van het inkomen afkomstig is van in Spanje gevestigde bedrijven. In dat geval wordt het normale tarief van 25% van de inkomstenbelasting verlaagd tot 15% voor de eerste vier jaar dat je in Spanje bent. Wie in aanmerking komt voor het visa voor een ‘Digital nomad’ staat het volledig vrij om je naaste familieleden ook uit nodigen voor een langer verblijf.

Het visum is nog niet officieel aan te vragen maar staat straks ook toe dat starters en investeerders ook deze stap kunnen maken. Dit is vooral bedoeld als om jonge getalenteerde mensen en nieuw geld aan te trekken in een poging het werken in een ander land aantrekkelijk te maken.

Barcelona is populair bij digitale nomaden

Het is misschien een beetje een inkopper dat Barcelona bij digitale nomaden in Europa razend populair is. Maar afgaande op de verhalen in Portugal is ook Lissabon snel groeiend in populariteit. Toch vinden we de meeste digitale nomaden in de VS.

Het fenomeen werken op afstand explodeerde als gevolg van de COVID-19-pandemie. Naar schatting werken er momenteel zo’n 35 miljoen digitale nomaden over de gehele wereld. Wat populariteit betreft is de Verenigde Staten de populairste bestemming. Volgens een onderzoek uit 2020 waren er op dat moment 11 miljoen. Een stijging van 49% ten opzichte van het jaar ervoor.

Volgens onderzoek van Statista zijn bijna de helft van alle digitale nomaden dertigers. Andere uitkomsten zijn dat de meeste vrouwelijke digitale nomaden in de creatieve industrie werkten. Bij de mannen bestaat de meerderheid uit softwareontwikkelaars. Voor vrouwen is er overigens een website Nomad Girl die veel informatie biedt als je wilt reizen en werken vanuit een ander land.