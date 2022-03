De voordelen en nadelen van hybride werken

Het thuiswerkadvies geldt niet meer. Het is nu aan bedrijven om met hun medewerkers te kijken hoe ze aan het werk gaan. Hoewel veel mensen de kantoortuin hebben gemist, zijn ook veel mensen gewend geraakt aan thuiswerken. Hybride werken lijkt de oplossing, maar komt ook met de nodige nadelen.

Voordeel: het ‘beste’ van twee werelden Wat fijn is aan thuiswerken, dat is dat je een was kunt draaien, in de pauze wat gemakkelijker naar de sportschool kan gaan of je kinderen van school kunt ophalen. Daarentegen mis je wel de interactie met collega’s, die via een scherm toch niet helemaal hetzelfde is als in het echt. Het voordeel van hybride werken is dat je een perfecte combinatie van twee werelden hebt: je hebt én dagen dat je een beetje in huis kunt rommelen, en je hebt dagen waarop je je collega’s weer spreekt.

Nadeel: welk NS-abonnement neem je? Veel NS-abonnementen haal je er met een gewone werkweek wel goed uit, maar wat als je maar een paar keer per week naar kantoor hoeft te gaan. Nu is het natuurlijk sowieso een nadeel dat je op je kantoordagen weer tijd moet incalculeren om op je werk te arriveren, maar zeker omdat er geen treinabonnementen bestaan die rekening houden met die nieuwe werkweek, ben je met een abonnement dus relatief duur uit. Je kunt eventueel een Altijd Voordeel-abonnement nemen als je in de spits reist, want dan heb je nog 20 procent korting, maar anders is het met 40 procent korting en een Dal Voordeel-abonnement waarschijnlijk het goedkoopst. Het is in ieder geval even goed uitzoeken en rekenen waarmee je het goedkoopst uit bent.

Voordeel: meer betrokkenheid Het is moeilijk om heel erg betrokken te blijven bij je werk als je alleen maar thuiswerkt: je mist de grapjes en evenementen, naast de koffiepraat, die je op kantoor wel hebt. Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren moeite gehad met het betrokken houden van de werknemers bij het bedrijf, maar door toch elke week je gezicht te laten zien op kantoor raak je weer meer betrokken bij dat hogere doel dat het bedrijf wil halen. Alles is net even wat minder afstandelijk nu je baas je bijvoorbeeld een traktatie of kaartje kan geven, in plaats van dat je dat ‘koud’ in de brievenbus krijgt.

Nadeel: hybride meetings zijn onhandig Als je een meeting hebt waarbij iedereen op kantoor is, of iedereen thuis, dan zijn de verhoudingen duidelijk. Die verwateren echter een beetje wanneer je voor een half-online half-face-to-face-meeting gaat. Als een deel van het team samen op kantoor werkt en een deel belt in vanuit huis, dan is het -ook vaak om technische redenen- soms moeilijk om er tussen te komen als thuiszitter. Ook voel je je toch ergens wat buitengesloten, omdat je de snelle 1-2’tjes van je collega’s die bij elkaar in de kamer zitten waarschijnlijk mist.

Voordeel: goed voor de productiviteit De ene werknemer werkt beter door op kantoor te werken, de ander staat dan constant praatjes te maken met collega’s en kan zich beter concentreren thuis. Door hybride te kiezen moet iedereen op dat gebied een beetje water bij de wijn doen, maar als je naar het hele personeel kijkt, dan is de productiviteit het beste gebaat bij hybride werken. Mensen die niet goed kunnen thuiswerken hebben hun kantoordagjes voor extra productiviteit, en mensen die op kantoor maar aan weinig toekomen weten dat ze een paar dagen per week thuis even het een en ander kunnen wegwerken. Uiteindelijk is hybride werken dus heel goed voor de productiviteit, ondanks de angst van sommige managers dat hun werknemers niet ‘in de gaten’ kunnen worden gehouden als ze thuiswerken.

Nadeel: er is nog steeds huisvesting nodig Tenzij je het hybride werken zo kunt regelen dat de ene helft van de mensen de ene dag werkt en de andere de andere dag, ben je als werkgever hetzelfde kwijt aan je huisvesting, zonder dat deze optimaal alle dagen wordt gebruikt. Nu zijn er bedrijven die er al voor gekozen hebben om kleiner te gaan met hun vastgoed of huurpanden, maar je kunt daarin nooit te klein gaan als het om hybride werken gaat: het is nu immers moeilijker om in te schatten hoeveel mensen er op werk aanwezig zijn die dag.

Voordeel: je zit niet op elkaars lip Als er een plek is waar de spanningen tussen mensen hoog oplopen, dan is het wel op werk. Als je heel intensief met mensen moet samenwerken die je totaal niet liggen, dan kan dat erg uitzichtloos lijken als je 40 uur per week naast ze zit op kantoor. Door een paar dagen te hebben waarop je thuiswerkt, is die intensiteit doorbroken en zal het team het waarschijnlijk langer met zijn allen volhouden. Dat werkt ook andersom: mensen die niet goed zijn in online communicatie, zullen blij zijn wanneer ze weer met hun collega’s kunnen spreken op kantoor.

Nadeel: het is financieel ingewikkelder De ene dag kun je je werkgever om een reiskostenvergoeding vragen, de andere dag niet. Qua administratie is dat een ramp. Hetzelfde geldt voor bedrijven die hun medewerkers een paar euro per thuiswerkdag geven voor het doorspoelen van de wc, het gebruiken van de internetverbinding en de kopjes koffie/thee: ook dat is veel ingewikkelder om bij te houden wanneer iemand niet constant thuiswerkt. Kortom, een heleboel administratieve rompslomp van zowel werkgever als werknemer, de beiden moeten bijhouden hoe, wat, wanneer en vooral waar.

Voordeel: minder kans op ziekteverspreiding We mogen natuurlijk niet de hoofdreden vergeten waarom we überhaupt moesten gaan thuiswerken in het begin. Dat was allemaal om te zorgen dat we niet die ene ziekte aan elkaar gaven. Hoewel die ziekte nu beter onder controle is, is er altijd een risico dat een collega je aansteekt. Een risico dat kleiner wordt wanneer er minder collega’s in het pand aanwezig zijn. De kans op ziekteverspreiding op de werkvloer is uiteraard hoger bij hybride werken dan bij thuiswerken, maar sowieso lager dan wanneer iedereen weer voltijd in de kantoortuin plaatsneemt.

Nadeel: de IT-risico’s blijven bestaan Veel bedrijven hebben hun IT-beveiliging aanzienlijk moeten opschroeven toen iedereen in één klap thuis kwam te zitten. Hoewel we steeds vaker op kantoor zijn waar het aanwezige netwerk over het algemeen het best is beveiligd, blijf je dezelfde sterke beveiliging nodig hebben bij hybride werken als je gebruikte bij het thuiswerken. De IT-risico’s blijven dus ook bestaan wanneer mensen hybride werken.

Voordeel: je kunt bepalen welke dagen je waar bent Er zijn werkgevers die eisen dat hun werknemers bepaalde dagen naar kantoor komen, maar veel werkgevers staan er ook voor open te luisteren naar wat individuele medewerkers zelf willen. Een voordeel van hybride werken is dan dat je zelf kunt kiezen welke dagen je op kantoor werkt of thuis. Ga je op een vrijdag een weekendje weg en wil je in de auto naar de bungalow nog even werken, dan kan dat, maar dan kun je dus beter zorgen dat vrijdag geen kantoordag is. Kun je dat zelf bepalen (eventueel zelfs per week), dan biedt dat een groot gevoel van vrijheid.

Nadeel: niet alle software is er al klaar voor Hoe geef je nou in een meetinguitnodiging aan of je er fysiek bij bent, of online? Het is de afgelopen tijd regelmatig misgegaan: mensen dacht elkaar fysiek te ontmoeten, maar een derde belde in want die was niet op de hoogte van de fysieke ontmoeting. Gelukkig hebben softwarebedrijven in de gaten dat er wel iets moet veranderen wanneer we allemaal hybride gaan werken. Zo heeft Microsoft Outlook een update gegeven, waarmee je duidelijk kunt aangeven of je in persoon aanwezig bent of online.

Heel veel succes met de terugkeer naar kantoor en vooral met het vinden van je weg in deze hybride tijden!