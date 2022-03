Rus legt nieuw treinspoor aan in Zuid-Limburg

Uhm, wat zeg je me nou? Een Rus die voor ProRail werkt om een spoor aan te leggen? In deze tijd? Nou, wees gerust, ik heb het hier over de RUS 1000 S, een monster machine van Oostenrijkse komaf die semi-geautomatiseerd 200 meter spoorlijn per uur kan aanleggen. Een soort van one-stop-shop voor treinrails, compleet met bielzen (dwarsliggers), de kiezelstenen (ballast) waar die in gelegd worden en de stalen rails zelf.

Spoorverdubbeling

Op dit moment wordt het spoor tussen Heerlen en Landgraaf verdubbeld. Dat is nodig omdat Nederland en Duitsland al jaren van plan zijn een intercity dienstregeling tussen Heerlen (nu nog het eindstation van de Intercity uit Amsterdam/Haarlem) en Aken te starten. Een van de redenen dat dit tot nu toe nog niet gelukt is, is het enkele spoor dat nu nog ligt tussen Heerlen en Landgraaf.

Enkele dagen geleden was de RUS 1000 S in volle glorie te zien tussen de twee stations. Hoe dat er uitgezien heeft kun je in onderstaande video van Swietelsky zien, de bedenker en maker van deze monsterlijke machine.