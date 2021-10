Drie handige gadgets voor jouw thuiswerkplek

Veel bedrijven streven ernaar om hun medewerkers weer een paar dagen per week op kantoor te hebben, maar we hebben inmiddels gezien dat het coronavirus toch al regelmatig roet in het eten gooit. Inmiddels werken veel mensen allang niet meer op de bank of aan de keukentafel, en is er geïnvesteerd in een thuiswerkplek. Of je nu een paar dagen naar kantoor mag of niet: in veel bedrijven is het plan om meer hybride te gaan werken. Reden genoeg om je thuiswerkplek zo goed mogelijk in te richten. Met deze handige gadgets moet dat goedkomen.

Een warmhoudplaatje

Veel mensen vinden thuiswerken heerlijk omdat ze dan lekker de was kunnen doen en de hond kunnen uitlaten, maar er zijn ook harde werkers die simpelweg meer gedaan krijgen wanneer ze niet worden afgeleid door de koffiepraat van collega’s. Het nadeel? Vaak ben je zo in hyperfocus, dat je je heerlijk geurende bak koffie of gezonde kruidenthee vergeet op te drinken. Investeer in een warmhoudplaatje voor je kop of mok, zodat je warme drank ook daadwerkelijk warm blijft tot je je beker voor de laatste slok aan je lip zet.

Een draadloze oplader

Draadloos opladen is niet alleen een hippe, relatief nieuwe mogelijkheid voor techgadgets omdat het er mooi uitziet. Het is ook nog eens heel praktisch, want op een thuiswerkplek merk je al snel dat je tegen een oerwoud aan kabels aanloopt. Van één of twee monitoren, van je toetsenbord, je muis, de oplader van je laptop en van je bureaulampje. Hoe meer draden je kunt elimineren, hoe minder er als een spaghetti door elkaar gaan. Je kunt je zakelijke smartphone en je privé-telefoon (als deze hiervoor geschikt zijn) opladen met een draadloze oplader. Je hebt tegenwoordig mooie varianten met een houtlook, die als het ware opgaan in je bureau. Zo heb je je telefoons altijd binnen handbereik, terwijl je ze ondertussen voorzien van verse energie.

Een printer

Als we kijken naar de hoeveelheid documenten die we privé nog printen, dan zou je zeggen: waarom zou je nog een printer in huis halen? Kijk je echter naar wat je voor je werk vaak nodig hebt, dan kan een printer juist heel goed van pas komen. Veel mensen vinden bijvoorbeeld teksten controleren veel beter werken als het op papier geprint is, in plaats van wanneer je het van een scherm moet aflezen. Bovendien zou je ook grappige bordjes kunnen maken om mensen in een meeting te verrassen met grappige uitspraken. En, eerlijk is eerlijk, dan kun je die paar keer in het jaar dat je wel een privéprintje moet maken, dat printje ook echt privé maken, in plaats van stiekem op de Xerox op kantoor.

[Fotocredits - Photographee.eu © Adobe Stock]