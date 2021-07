​HP: Ook als mensen teruggaan naar kantoor, blijft de thuisprinter populair

Veel printerloze mensen die in loondienst werken, hebben het gedaan: in de afgelopen twaalf maanden minimaal één keer gekeken of een thuisprinter aanschaffen een goed idee is. Immers konden we door alle maatregelen lang geen printjes doen op kantoor. Veel kleine ondernemers die thuis een printer hebben, doen die ook niet meer weg als ze wel weer naar kantoor gaan, zo blijkt uit onderzoek van HP.



Lange tijd was het een trend: een paperless office. Naast grapjes over toiletpapier, werd dan vaak de mening geuit dat printers helemaal niet nodig zijn, want alles gaat toch digitaal tegenwoordig? Het blijkt echter door veel kleine ondernemers (volgens het onderzoek 72 procent) te worden gezien als een onderdeel van de digitalisering van onze maatschappij. De printer wordt dus niet uitgefaseerd, maar helpt ons verder te digitaliseren. En de printer blijkt nog niet uitgerangeerd, want door de pandemie is de vraag naar thuisprinters juist groter geworden, aldus HP.

HP-onderzoek

HP deed onderzoek onder kleine ondernemers waaruit bleek dat 55 procent weer ten minste 3 dagen op kantoor wil gaan werken, maar dat dat niet ten koste gaat van de thuisprinter. 88 procent van de respondenten heeft een printer thuis, wat onder ZZP’ers zelfs 97 procent is. Die printer staat bovendien geen stof te happen. 70 procent van de ondernemers die thuis een printer hebben, gebruikt die minstens één keer per week. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat mensen efficiënter werken door iets eerst te printen. Het leest namelijk net even wat makkelijker als het gedrukt staat en je kunt ook makkelijker aantekeningen maken dan op een scherm.

Je zou denken dat printers veel worden gebruikt voor het printen van retourbonnen van webwinkels, maar dat klopt niet helemaal. De belangrijkste redenen om te printen zijn administratie, het ondertekenen van contracten en het bewaren van belangrijke documenten. Vervolgens wordt er geprint om post te verzenden en om, zoals eerder aangegeven, iets vanaf papier te kunnen lezen.

Als je dan toch overstag gaat en een printer koopt, waar let je dan op? Volgens het onderzoek is gebruiksvriendelijkheid essentieel, gevolgd door de mogelijkheid om scans te maken. Dat is bijvoorbeeld handig als je een contract moet ondertekenen en terugsturen. Daarnaast vinden veel mensen de kwaliteit van de print en de optie om in kleur te printen belangrijk. Daarna komen pas zaken aan bod als privacy, draadloze mogelijkheden en hervulbare cartridges.