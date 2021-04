​Kunstenaar Abner Preis maakt virtual reality-kunstwerk voor HP

Zolang we allemaal thuiswerken, is het niet makkelijk om van fysieke kunst te genieten. Vandaar dat HP een kunstwerk heeft laten maken door Abner Preis. Hij is een virtual reality kunstenaar die normaliter veelvuldig gebruikmaakt van HP Omen om games te spelen, maar heeft nu dus een kunstwerk gemaakt voor het bedrijf. Hij deed dat op basis van informatie over hoe jonge mensen gebukt gaan onder het thuiswerken, iets wat hem verraste, juist omdat jongeren vaak wel flexibeler zijn dan ouderen.



Nothing beats the human touch

Het kunstwerk is niet zozeer een object waar je omheen loopt, het is juist een soort video dat je meeneemt in een verhaal. Er zijn wel camera’s ingebouwd in het werk, zodat je het ook met een VR-bril op kunt bekijken. Het werk heet ‘Nothing beats the human touch’ en vertelt het verhaal van Eden. Meditatie, een Amy Winehouse-plaat, een schattig katje en een Frans liedje volgen, waarna Eden de VR-bril opdoet en gaat mediteren. Dat doet ze omdat ze reizen zo mist, waarop ze in VR allerlei bomen en dieren uit haar reizen heeft gemaakt.

Abner maakt een heel persoonlijk stuk met Nothing beats the human touch, want Eden is zijn dochter. “Ik wens haar alles toe wat ook in deze video zit”, zegt hij. Hij vindt het belangrijk dat er veel diversiteit in het werk zit en meent dat HP ook een bedrijf is dat diversiteit hoog op de agenda heeft staan. Abner maakte eerder fysieke installaties in musea, maar koos nu voor VR, omdat dat meer mogelijk maakte. “Ik had nooit kamelen in mijn installatie kunnen zetten, maar ik kan ze nu toevoegen aan mijn verhalen. Bovendien zijn we in deze video op zes verschillende plaatsen geweest, wat je niet zo makkelijk doet in het echt.”