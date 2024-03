​Apple gooit Fortnite-maker toch weer uit de App Store

EU looking into Apple’s decision to kill Epic Games’ developer account https://t.co/qrWoo8NgTW

Dat komt omdat de Digital Markets Act vanuit nu van kracht is en Apple meer zal moeten dulden van Epic. Epic wilde namelijk zijn account weer gaan gebruiken om Fortnite weer aan iPhone-gebruikers aan te bieden. Nu is dat echter weer tegengehouden door het techbedrijf uit Cupertino. Volgens Apple is dat omdat Epic een ‘verifieerbaar onbetrouwbare’ organisatie is. Sweeney sprak zich eerder al uit over het nieuwe alternatieve appwinkelbeleid van Apple in de EU en was daar niet echt positief over.

Fortnite en Apple liggen al jaren met elkaar overhoop over de App Store. Epic, het bedrijf achter Fortnite, vindt dat Apple echt niet zulke hoge commissies moet rekenen en een betaalsysteem los van de App Store zou moeten toestaan. Apple vindt van niet. Waar het eerder in een rechtszaak al uitliep op Apple dat toch wat moest buigen, is er nu ook de EU die zich ermee bemoeit.

Apple has terminated our developer account and now we cannot develop the Epic Games Store for iOS. This is a serious violation of the EU’s Digital Markets Act. We will continue to fight to get back on iOS! https://t.co/BmqFxG26ul

Epic en Apple ruziën door

Epic heeft een plan met zijn games op Apple-apparaten. Het wilde vanuit zijn Zweedse afdeling een eigen appwinkel lanceren binnen iOS, iets dat vanaf nu ook daadwerkelijk is toegestaan op iOS in de Europese Unie. Maar Apple heeft volgens zijn eigen contractuele recht besloten om het ontwikkelaarsaccount van Epic te sluiten, waardoor dat feest niet doorgaat. Apple zegt dat het niet gelooft dat Epic zal voldoen aan de verplichtingen die bij het contract met Apple komen kijken. Apple zou Epic in een mail zelfs hebben geschreven: “Vertel ons eens waarom we Epic ditmaal wel zouden moeten vertrouwen”. Apple refereert daarbij aan 2020, toen Fortnite al een betalingssysteem had geïntroduceerd, wat tegen de regels van de App Store was en dus in die rechtszaak resulteerde.

Het lijkt echter wat voorbarig om daardoor nu al meteen het account van het bedrijf te sluiten, naast dat je je kunt afvragen of dit helemaal kies is en in overeenstemming met de nieuwe Europese wetgeving. De EU heeft dan ook laten weten dat het met Apple in gesprek gaat over deze actie. Bloomberg schrijft dat EU wil gaan onderzoeken of Apple met het sluiten van het Epic-account een wet heeft gebroken. Lik op stuk dus, want dit speelt pas sinds gisteren. Sowieso lijkt de EU echt zijn tanden in de DMA te hebben gezet en zullen we dan ook waarschijnlijk nog veel meer van dit soort voorbeelden gaan tegenkomen in deze maanden, nu de wetgeving deze week van start gaat.

Het is een interessante move van Apple: je zou denken dat het bedrijf juist wat meer low key wil blijven nu de nieuwe wetgeving van start gaat (en het bovendien al een boete van 2 mijlard euro heeft ontvangen van de EU deze week), maar niets is minder waar. Het wil duidelijk een punt maken en daar heeft het veel voor over. Het is de vraag of het verstandig is om de waakhonden van de EU nu al zo alert te maken. We zijn dan ook zeer benieuwd waar dit op uitloopt.