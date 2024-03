​Zijn er telefoons die beter zijn dan de iPhone 15 Pro?

De telefoons van Apple worden vaak gezien als een soort heilige graal van telefonie. Hoewel de toestellen zeker hun voordelen hebben, is het niet per definitie zo dat Android-toestellen minder goed zijn. Regelmatig hebben ze zelfs betere mogelijkheden dan de beste iPhone van dat moment. Dit zijn factoren die beter zijn dan in de iPhone 15 Pro, waarbij natuurlijk meespeelt dat iPhone 15 Pro al wat langer op de markt is. Maar ook dat het nu eenmaal heel persoonlijk is welk besturingssysteem en welke camerasoftware en -mogelijkheden je prettig vindt.

iPhone 15 Pro versus de rest Het is een zeer goed toestel, de iPhone 15 Pro, met zijn Apple-eigen A17 Pro-chip, met zijn titanium behuizing en zijn flinke camera-setup. Je zal er ook zeker geen buil aan vallen wanneer je dit toestel koopt. Echter zijn er meer smartphones op de markt en zitten daar best wat interessante exemplaren tussen. Deze opties missen we op de iPhone 15 Pro en hebben andere toestellen wel, naast uiteraard veel andere, moderne specificaties die je in een telefoon anno 2023/2024 mag verwachten:

Een flinke helderheid: OnePlus 12 2000 nits, dat is de piekhelderheid die je van Apple krijgt als je buitenloopt met je iPhone 15 Pro. Dat betekent dat je je toestel waarschijnlijk redelijk oke kunt zien de zon, maar het kan beter. OnePlus 12 komt met een meer dan 2 keer zo grote piekhelderheid van 4500 nits. Als je buiten bent en de zon schijnt volop in je scherm, dan kan het soms lijken alsof je telefoon uit is, omdat het zo donker is. Het beeld kan bij OnePlus 12 echter zo fel schijnen, dat het bijna feller is dan de zon zelf. En dat je in ieder geval elk detail op je scherm gewoon kunt zien. Meer werkgeheugen: OnePlus 12 We blijven even hangen. Er is nog een voordeel dat OnePlus heeft boven iPhone, namelijk meer werkgeheugen. Het toestel komt met 12 of 16 GB werkgeheugen (RAM) en dat is bij beide varianten dus meer dan Apple te bieden heeft (dat komt met 8GB RAM). Het werkgeheugen zorgt ervoor dat een telefoon snel kan rekenen en dat merk je bijvoorbeeld aan snellere laadtijden en het goed kunnen managen van meerdere apps tegelijk gebruiken, of bijvoorbeeld games spelen die vrij veeleisend zijn.



Een behulpzame AI-tool: Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung heeft in januari zijn vlaggenschip S24 gelanceerd en die bestaat uit drie toestellen (S24, S24+ en S24 Ultra), die allemaal zijn voorzien van iets dat Apple minder heeft: kunstmatige intelligentie-opties. Zo kun je op Galaxy S24 de horizon in een foto recht zetten, waarbij de AI de randjes van de foto opvult. Het is onherkenbaar dat deze foto er niet altijd zo uit heeft gezeten of dat er AI aan te pas is gekomen. Kunstmatige intelligentie helpt je daarnaast bij het telefoneren. Noren kunnen gesprekken hebben met Thaise mensen, terwijl hun telefoon in hun eigen taal tegen ze zegt wat de Thai zegt. Deze verregaande, realtime vertaling hebben we nog niet gezien op een smartphone. Het zit allemaal op alledrie de S24-toestellen. Wil je toch die titanium behuizing, dan is S24 Ultra het beste iPhone 15 Pro-alternatief voor je. Een interessante vormfactor: OnePlus Open Apple waagt zich tot op heden nog niet aan vouwbare toestellen en waar het merk vaker niet de eerste is met nieuwe technologie, doet het nu zo lang over zijn eigen variant dat we betwijfelen of er nog een vouwbare iPhone zal komen. Wil je een vouwbaar toestel, dan kun je dus niet bij Apple terecht. Eén van de beste vouwbare toestellen van dit moment is OnePlus Open. Het toestel heeft een flink camera-eiland, maar behalve dat is het een heel handig apparaat waarmee je makkelijk kunt multitasken, op groot beeld kunt Netflixen en meer.

Een grote batterij: Google Pixel 8 Pro We moeten iPhone iets nageven: het weet zijn toestellen zo efficiënt te maken, dat je niet doorhebt dat de batterij van iPhone 15 Pro helemaal niet zo groot is: de batterij is met 3274 mAh zelfs een upgrade ten opzichte van zijn voorganger van 74 mAh. Echter hebben bijna alle Android-vlaggenschepen een 5.000 mAh batterij en de Google Pixel 8 Pro heeft er zelfs een van 5.050 mAh. Nu is het zeker niet gezegd dat een grotere batterij ook langer meegaat, want daar komt dus die efficiëntie om de hoek kijken, maar de batterij van iPhone is wel redelijk klein. De laadsnelheid: Xiaomi 14 Ultra De net aangekondigde topper van Xiaomi kan met 90 Watt bedraad opladen, terwijl dat bij iPhone 15 Pro slechts 25 Watt is. Dat is een groot verschil en betekent dat de Xiaomi 14 Ultra in 31 minuten van 0 naar 100 kan laden. iPhone 15 Pro doet daar een kleine twee uur over (één uur en 55 minuten).