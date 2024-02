​Xiaomi lanceert fotocamera-smartphone Xiaomi 14 en Ultra

Xiaomi 14 Ultra heeft een flinke cameramodule met daarin vier camera’s van elk 50 megapixel. Een van de sensoren is 1-inch en dat zou foto’s en dan vooral de belichting ervan enorm moeten verbeteren. Er is ook een Leica 75 mm zwevende telelens bij, een Leica 120 mm periscoopcamera en een 12 millimeter ultragroothoekcamera. Video opnemen kan in 8K op 30 frames per seconde op alle vier de camera’s. Je kunt ook 5x slow motion filmen en door de vele microfoons ook het omgevingsgeluid opnemen.

Xiaomi 14

Liever een wat compacter toestel, dan is Xiaomi 14 met zijn 6,36 inch-scherm een betere keuze. Deze heeft een compact formaat van 152,8 mm bij 71,5 mm en 8,20 mm. Het toestel heeft een minimalistisch design met dunne schermranden. Het scherm is 2670 x 1200 met een pixeldichtheid van 460ppi. Ook hier is een variabele refreshrate aanwezig van 1 tot 120 Hertz en is de piekhelderheid 3000 nits. De camerasetup aan de achterzijde bestaat uit drie camera’s van 50 megapixel per stuk en een flink diafragma op de hoofdcamera: f/1,6 maar liefst. Ook hier is de Leica 75 mm zwevende telelens aanwezig, plus een Leica 14 mm ultragroothoekcamera. De processor is een Snapdragon 8 Gen 3 en dat is verrassend voor een ‘basistoestel’: deze processor wordt normaal in de premium-toestellen gestoken. De batterij is met 4610 mAh wat bescheiden gehouden. Het kan opgeladen worden met 50 Watt.

Het toestel is verkrijgbaar in zwart, wit en jadegroen en kost vanaf 999,99 euro.