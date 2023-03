​Dit zijn de beste multi-sim smartphones van 2023

Een privételefoon en een telefoon voor zakelijk gebruik. Vroeger was dat geen probleem, maar vandaag de dag doen telefoons nu eenmaal niet zo lang met hun batterij. Het is dan veel makkelijker om één toestel te gebruiken. Gelukkig kun je zowel je privénummer als je zakelijke nummer op één smartphone gebruiken, maar daarvoor moet je wel zorgen dat je een multi-sim smartphone koopt. Gelukkig heb je daarin keuze genoeg.

Google Pixel 7 Google Pixel 7 is één van de betere telefoons, zoals je al kon opmaken uit onze review van dat toestel. Het heeft echter nog een magisch trucje aan de binnenzijde en dat is dat je er twee simkaarten in kunt gebruiken. Sterker nog, je kunt er ook een esim mee gebruiken: dat is een soort virtuele simkaart. Handig als je bijvoorbeeld in het buitenland bent. Google Pixel 7 heeft daarnaast ook nog een heel goede batterijduur, geweldige foto-opties en een mooi scherm. De minpuntjes zijn daarentegen wel dat hij niet zo snel oplaadt als veel andere toestellen.

iPhone 14 Apple is net als Google met zijn Pixel vooruitstrevend op het gebied van sim, want het biedt ook de mogelijkheid om een esim te gebruiken. Echter kun je op iPhone 14 ook twee fysieke simkaarten inzetten. iPhone 14 heeft een een geweldig always-on scherm en fotogafie is helemaal des iPhones: fenomenaal. Ook helpt dat dynamische eiland, waarmee je meldingen precies ziet zoals jij dat prettig vindt. Het design is nog steeds erg mooi en strak en je kunt ook uitgaan van een lange software-ondersteuning, naast natuurlijk die feilloze Apple-ervaring met andere Apple-producten.

OnePlus 11 Op Mobile World Congress vorige week toonde OnePlus de nieuwe OnePlus 11 Concept-telefoon die met een speciaal soort koeling werkt. De ‘gewone’ versie van OnePlus 11 is echter gewoon commercieel verkrijgbaar en daarom wat interessanter, zeker omdat dat toestel ook is voorzien van multi-sim. Het toestel komt goed beslagen ten ijs waar het gaat om de software-ondersteuning (5 jaar, wat vrij uitzonderlijk is), maar ook qua prestaties. Dat zijn we ook wel van OnePlus gewend, al lijken de camera’s ook aanzienlijk opgeschroefd. Dat het toestel ook nog vrij fijn geprijsd is voor een vlaggenschip, maakt het helemaal een telefoon om zeker te overwegen als je toe bent aan een nieuw, multi-sim toestel.

Motorola Edge 30 Ultra Motorola-telefoons zijn niet alleen leuk omdat ze het leuke ‘hello moto’-geluidje weer gebruiken: het zijn ook helemaal geen slechte toestellen. De Motorola Edge 30 Ultra is het huidige vlaggenschip en die biedt zeer goede prestaties, zeker als je fotografie niet het meest belangrijke aspect van een telefoon vindt, want dat is waar Motorola minder stevig in zijn schoenen staat. Daarentegen is de accuduur van dit multi-sim toestel erg goed en kan hij razendsnel opladen zodat je weer verder kunt met je dag. Zoek je dus een snelle telefoon waarop je misschien ook wel wil gamen, dan is dit er een om eens nader te onderzoeken. Op MWC mag Motorola dan wel de show hebben gestolen met zijn rolbare smartphonescherm: ook de Edge 30-reeks was goed gepresenteerd op de beursvloer.

Xiaomi 13 We kunnen het natuurlijk niet over huidige smartphones hebben zonder één van de grote aankondigingen van MWC te missen. Xiaomi opende de beurs door zijn Xiaomi 13-toestel in Europa te presenteren. Het toestel is multi-sim en biedt daarnaast een enorm helder scherm om de foto’s weer te geven die je met de topcamera van 1 inch maakt. De accuduur is zeker om over naar huis te schrijven en het design is mooi, al is het keramiek voor sommigen even wennen. Wel is het een vrij prijzig toestel, en lijkt het erop dat Xiaomi Samsung achterna wil.

OnePlus Nord 2T Wil je niet zoveel aan een telefoon uitgeven, dan is OnePlus Nord 2T het multi-sim antwoord op je vraag. Het is een beetje een dikkerdje, maar ligt daardoor wel erg lekker in de hand. Hij is bovendien van alle markten thuis: zijn foto’s zijn in orde, zijn snelheid is goed en ook de verdere prestaties zorgen dat hij niet onderdoet voor sommige high end toestellen. Daarnaast vinden we de Android-softwareschil van OnePlus ook erg prettig. Dit toestel bewijst bovendien dat ook goedkopere toestellen multi-sim kunnen zijn.