Xiaomi leidt de dans bij start Mobile World Congress 2023 in Barcelona

Het is de zondag voordat het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona haar deuren opent. Al is het inmiddels alweer geschiedenis, het mega-event kwam in 2020 ruw on-hold te staan door een virus afkomstig uit China. In de jaren daaraan voorafgaand werd de aftrap lang gedaan door Samsung. Het betekende letterlijk een zaal vol met een paar duizend enthousiastelingen, waarvan een groot deel afkomstig was uit de media en die allen warm mochten draaien voor een van de grootste events in de wereld.

Het was hèt moment voor de wereldwijde lancering van het nieuwste topmodel van een van de grootste tech-giganten in de wereld. Zo zijn er heel wat Galaxy’s met applaus de wereld ingeslingerd. Naast een flagship was er altijd een goedkoper model, nieuwe oordopjes en nog wat andere devices om het enthousiasme hoog te houden.



Maar goed, in 2020 werd heel kort voor het Mobile World Congress zou aftrappen roet in het eten gegooid. Het hele feestje werd geannuleerd terwijl de beursvloer al volledig was ingericht. De schade: ver boven de 500 miljoen. In 2023, een jaar na de herstart van het MWC, doet Samsung niet meer mee op het hoofdpodium. Het is nu de beurt aan Xiaomi, de Chinese concurrent van de uit Zuid-Korea afkomstige smartphone gigant.

Alles is nieuw maar ‘Nothing has changed’, hello Xiaomi, bye bye Samsung

In de zaal in het International Convention Center in Barcelona is het Xiaomi die nu de dans leidt en het MWC een kick-off start geeft met zijn nieuwste flagship smartphone: de Xiaomi 13. Daar is dan weer een Pro-versie van, een goedkoper model, nieuwe earbuds, een horloge en een nieuwe e-step die Xiaomi om welke reden dan ook scooter noemt. Alles is dus nieuwer dan nieuw, maar inhoudelijk is er niets veranderd. Het is een beetje een ‘deja vu’ en ik zal zeker niet de enige zijn die de beelden van Samsung voorbij ziet vliegen. Die is echter onderweg zijn x-factor kwijtgeraakt en Xiaomi wil die plek maar wat graag overnemen.