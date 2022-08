Menselijke robot van Xiaomi is nog wat houterig

Ze komen eraan, de menselijke, of humanoïde, robots. Elon Musk belooft al een tijdje dat we nog dit jaar de eerste ‘huishoudrobot’ van Tesla, Optimus, in ‘levende lijve’ kunnen aanschouwen. Xiaomi heeft dat nu dan maar alvast gedaan.Na de Cyberdog in 2021 heeft de Chinese fabrikant deze week de CyberOne robot aan de wereld getoond. Een lopende robot, met een ‘menselijk’ gestel, die kan communiceren en emoties kan herkennen.

Slank, maar nog niet zo sterk

De robot zelf is 1m77 groot, weegt 52 kilo en heeft een armspanwijdte van 1m68. Vergeleken met een viervoetige robot, zoals de CyberDog, is CyberOne mechanisch een stuk complexer. Zo zijn er krachtigere motoren, meer vrijheidsgraden en complexe humanoïde tweevoetige besturingsalgoritmen nodig om zelfstandig te kunnen lopen. De motoren van de armen zijn sterk genoeg om objecten tot 1,5 kilo te kunnen optillen.

Dankzij een aantal ingebouwde elektromotoren, 21 graden bewegingsvrijheid en 0.5ms reactietijd, kan CyberOne redelijk menselijk bewegen. Ok het is nog wat houterig, maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat dit pas een eerste versie is. Enfin, kijk zelf maar.